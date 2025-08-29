Cerimonia di estrazione delle carriere, due nuovi schieramenti in Piazza della Badia ed in Piazza della Libertà per il Gruppo Musici

Arezzo, 29 agosto 2025 – In occasione della Cerimonia di estrazione delle carriere del 31 agosto 2025 il Gruppo presenterà due nuovi schieramenti in Piazza della Badia ed in Piazza della Libertà.
Piazza della Badia: all'arrivo in Piazza il Gruppo modificherà la formazione disponendosi in
fila per uno. Il Labaro prenderà posizione sotto il loggiato, in posizione principale e ben visibile;
i Tamburi creeranno un corridoio centrale all'esterno del quale le Chiarine si disporranno
specularmente favorendo di fatto la diffusione del suono in tutte le direzioni.
Il Capogruppo raggiungerà anch'esso una posizione centrale così da risultare ben visibile a tutta
la compagine sonora.
Piazza della Libertà: Il Labaro entrerà, come di consueto, alla testa del Gruppo seguito dal
Capogruppo. Eccezionalmente le Chiarine saranno anteposte ai Tamburi e si schiereranno in
Piazza formando file da 8. Seguirà lo schieramento dei Tamburi che si inseriranno all'interno
delle file delle Chiarine creando un effetto visivo di contrasto e un'amplificazione complessiva
del suono.
Durante l'ingresso e una volta raggiunto il centro della Piazza verrà eseguito “Torre Rossa”,
uno dei brani scritti personalmente dal fondatore William Monci, in omaggio ai 70 anni dalla
fondazione del Gruppo.
Al termine del brano il Gruppo si muoverà facendo ripartire per prime le file dei Tamburi
seguite dalle Chiarine, raggiungendo la posizione finale dello schieramento indicata nel
palinsesto di Giostra.