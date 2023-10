“C’è un uomo che cammina sui binari”: è caos sulla linea Livorno-Firenze

Firenze, 8 ottobre 2023 – La presenza di “persone non autorizzate sulla linea” all’altezza di Pontedera ha causato forti disagi ai viaggiatori della linea ferroviaria Livorno-Firenze, con forti ritardi (anche oltre un’ora) e cancellazioni in entrambe le direzioni.

Disavventura capitata, per esempio, ai viaggiatori del regionale 4032, partito da Livorno regolarmente alle 12.12 e “teoricamente” previsto a Firenze Santa Maria Novella alle 13.33. Invece, alla stazione di Pontedera il primo stop, poi ripartenza con velocità molto bassa e continue segnalazioni acustiche. Intanto i viaggiatori vengono informati della perturbazione del traffico ferroviario per “persone non autorizzate sulla linea”. Intanto dopo poche centinaia di metri il treno si ferma di nuovo e arriva la notizia di un uomo con lo zaino che cammina sui binari. Nuova partenza al rallentatore poi la notizia della cancellazione del treno da Empoli a Firenze. Così, chi è diretto a Firenze, a Empoli deve scendere e andare al binario 1 per prendere un altro treno, ovviamente già pieno tanto che la gran parte dei viaggiatori scesi dal 4032 non riesce a salire. ed è caos Poi, dopo una decina di minuti, arriva un altro treno (in ritardo di 1 ora e 2 minuti) con il quale si smaltisce la calca. Nel frattempo, l’intervento delle forze dell’ordine ha risolto la situazione.

Le ripercussioni, però, sono parecchie. Il treno 18034 (Livorno-Firenze) è cancellato da Empoli a Firenze; il 4038 (Firenze-Livorno) è cancellato da Empoli a Livorno; il 4037 è cancellato da Firenze a Empoli. Per far fronte alla situazione Trenitalia ha approntato treni straordinari.