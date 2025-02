Arezzo, 7 febbraio 2025 – Castiglion Fiorentino. aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto . C’è tempo fino al 31 marzo.

Dal 1 Febbraio e sino al 31 Marzo sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2025/2026 Occorre munirsi di SPEED / CIE ed accedere al nuovo sito del Comune di Castiglion Fiorentino. il percorso da seguire è il seguente: Entrare su SERVIZI , scorrere in basso sino a trovare: EDUCAZIONE E FORMAZIONE. A questo punto scegliere il servizio da richiedere MENSA o TRASPORTO. Prosegure con ACCEDI AL SERVIZIO . Entrare con SPEED / CIE e procedere con ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI. All'interno delle domande sono riportate le nuove tariffe in vigore dal settembre 2025 . Sono anche riportate le due fasce ISEE che daranno diritto alle nuove agevolazioni previste. In questo caso è bene premunirsi prima di procedere all'iscrizione dell'attestazione ISEE MINORENNI per l'anno 2025. Per la compilazione on line del modello è possibile prenotare un appuntamento con il servizio di facilitazione digitale del Comune ai numeri: 0575/656461 (Luca Ghezzi) oppure 0575 656455 (Alessio Ballerini) oppure per e-mail: [email protected]