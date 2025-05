Arezzo, 16 maggio 2025 – Casi: “Piccola rivoluzione per i parcheggi del centro storico. Da giugno nuove misure per i residenti”

“Torna la maxi area pedonale nel cuore del nostro centro storico, scelta che si è rivelata un’opportunità preziosa per le nostre attività di ristorazione e non solo, ma siamo ben consapevoli dei possibili disagi in termini di viabilità che questo comporta, in particolare per i residenti della zona. Per questo abbiamo previsto un aumento del numero dei posti auto riservati ai residenti durante le giornate di chiusura in modo da agevolare loro sosta e parcheggio. Gli spazi a disposizione per i residenti saranno tutti localizzati nell'area limitrofa di via Garibaldi – Cadorna così da dare una risposta adeguata a chi vive nel centro storico. La misura sarà avviata dal mese di giugno e sarà estesa anche al periodo della "Città del Natale". In questi giorni stiamo predisponendo gli atti necessari per rendere operative queste implementazioni che non saranno puntuali ma strutturali e pertanto necessitano di procedimenti amministrativi più complessi. Presenteremo nei prossimi giorni questa piccola rivoluzione che contiamo possa tenere insieme il diritto dei residenti ad un maggior agio in questi momenti e la vitalità del centro storico che è un valore per tutti”.