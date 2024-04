Casa, affitti e compravendite in Toscana. Tutti i dati del primo trimestre 2024

Firenze, 9 aprile 2024 – La questione casa è sempre più al centro del dibattito mediatico; studenti che dormono in tenda davanti le università, pendolari che lavorano a centinaia di chilometri da casa, centri storici invasi da affittacamere, sono segnali che non possono essere ignorati.

La fotografia sull’andamento del mercato immobiliare del 2023 è stata presentata da Fiaip, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali: “l’andamento del mercato immobiliare in Toscana è stato caratterizzato da una domanda di immobili che supera di gran lunga l'offerta. Tendenza che si aggiunge all’aumento dei tassi di interesse e ai conflitti bellici che hanno contribuito a instaurare un clima di instabilità generale portando a una diminuzione del numero di vendite e a un incremento dei prezzi per alcune tipologie di immobili. Per il 2024 ci aspettiamo un ulteriore aumento data la poca offerta, soprattutto nelle grandi città”.

Secondo i dati elaborati da Immobiliare.it, il primo trimestre dell’anno 2024 conferma il trend: i prezzi per le compravendite aumentano dell’1,4% rispetto all’anno precedente, mentre quello del canone di affitto del 4,3%. Il prezzo richiesto da chi vende casa in Toscana è pari a 2.536 euro al metro quadro, mentre chi la propone in locazione chiede 15,3 euro al metro quadro. Il prezzo medio di affitto nella regione ha raggiunto il suo massimo nel mese di marzo 2024 con un valore di 15,71 euro al metro quadro.

Firenze

Per chi vuole comprare casa nella città gigliata deve fare i conti con cifre che sfiorano i 4.200 euro al metro quadro, in assoluto la più cara della regione, con prezzi in crescita dello 0,8% rispetto all’anno scorso. L’affitto invece continua la sua corsa, aumentando del 5,2% e assestandosi sui 22,6 euro al metro quadro di media.

Toscana

Le compravendite

Guardando ai mercati delle altre province toscane, il trend per le compravendite segue quello evidenziato a livello regionale, con la maggior parte dei territori stabili o in leggera crescita. A trainare il comparto nei primi tre mesi è il comune di Carrara, in crescita del 2,6%. La provincia di Lucca, in lieve decrescita nel trimestre considerato, è l’unico territorio in regione (esclusa ovviamente la città di Firenze) a superare i 3.000 euro al metro quadro (3.232 euro/mq). Domanda in crescita in doppia cifra praticamente ovunque, con il comune di Prato a mostrare un interesse in aumento del 41,7%.

La maggior parte dei territori poi segue il trend di offerta evidenziato dalla regione, con il comune di Siena a presentare l’accumulo più significativo nel trimestre, +18,2%, seguito dal +11,7% della provincia di Arezzo.

Affitti

Sebbene il costo dei canoni si mostri in generale ancora in crescita nei primi tre mesi dell’anno in quasi tutti i territori, guidati dal +9,8% del comune di Pisa, l’interesse verso la locazione subisce però una battuta d’arresto in molte aree, come il comune di Carrara, dove la richiesta scende di oltre il 46%, o quello di Pisa che evidenzia un calo della domanda del 22%.

In altre tuttavia questa rimane elevata, è il caso della provincia di Grosseto al +61% o del comune di Massa al +53,3%.