Capolona, al via il cantiere per il potenziamento della conduttura di energia elettrica

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Nel centro del paese di Capolona si apre il cantiere per il potenziamento della conduttura di energia elettrica che interesserà via Veneto. Il Sindaco Mario Francesconi, per limitare al massimo i disagi dei cittadini, ha effettuato un sopraluogo ieri, mercoledì, per verificare la modalità di intervento con i tecnici della ditta esecutrice dei lavori per conto di Enel. Purtroppo dalla verifica è emerso che i sottoservizi presenti nella strada , che non ha una carreggiata ampia, non consentono l’apertura al traffico , nell’area del cantiere , durante i lavori.

“Purtroppo abbiamo verificato che non sarà possibile l’apertura totale del traffico in via Veneto durante i lavori del cantiere” ha dichiarato il Sindaco Francesconi” l’area di destra della strada, dove sono presenti i posteggi auto, è occupata dalle tubature di gas e acqua , in sinistra, dalla parte dei marciapiedi, abbiamo la tubazione del collettore fognario,quindi si è reso indispensabile chiudere il traffico, nel tratto del cantiere aperto”.

Il lavoro viene eseguito in trincea e il cantiere è un cantiere itinerante che si sposta di trenta metri in trenta metri ,man mano che il lavoro è fatto.

Mario Francesconi , in accordo con la ditta, fa presente che “ Via Veneto, oltre a rimanere aperta ai pedoni, rimarrà aperta al transito dei mezzi pubblici,dei mezzi di emergenza e dei mezzi di persone in possesso dell’apposito contrassegno invalidi rilasciato dal Comune che così potranno raggiungere, con meno disagio, la propria abitazione, i servizi e gli esercizi commerciali.”

Gli automobilisti , durante i lavori del cantiere, per avere accesso alla parte sud di via Veneto, potranno utilizzare la strada parallela, che è un senso unico opposto, per questo dovranno raggiungere, tramite la SR71, l’uscita Capolona-Nord, uscire e dirigersi verso il centro del paese per prendere la parallela, che permette, attraverso le traverse laterali, di raggiungere la propria destinazione in via Veneto.

“Di fatto tutta via Veneto è chiusa, ma, essendo il cantiere itinerante, in realtà è aperta alla stragrande maggioranza dei casi accedendo dalle strade laterali”commenta Mario Francesconi”comunque la chiusura al traffico sarà dalle ore dalle 8,30 alle 17,30, dal lunedì al venerdì, così come il divieto di sosta , e i lavori che iniziano in questa settimana si protrarranno per due settimane , massimo tre”

Gli interventi si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico locale, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. Quest’ultimo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione incrementa la cosiddetta “Hosting Capacity”, ovvero la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi.

In particolar modo, a Capolona vengono effettuati molti interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico.