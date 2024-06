Gli studenti-giornalisti: è stato l’anno dei record. 440 classi e 9mila ragazzi protagonisti

Un’edizione che ha battuto tanti, nuovi record a conferma di una formula che incontra il favore e l’interesse del mondo della scuola. La XXII edizione di Cronisti in classe ha infatti segnato una ulteriore crescita nel numero delle scuole partecipanti e delle classi che si sono sfidate a colpi di inchieste. Ma sono anche aumentati di numero gli sponsor e i partner che hanno sostenuto l’iniziativa. La conferma, ancora una volta, viene dai numeri. L’edizione 2023-24 ha visto – nel bacino delle tre testate del nostro gruppo editoriale, ovvero La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – oltre 500 scuole coinvolte, pari a più di mille classi iscritte all’iniziativa per un totale di oltre 23mila studenti di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e provincia de La Spezia che hanno animato l’iniziativa. Molto buoni anche i numeri relativi a La Nazione. Nel complesso si sono iscritte a Cronisti in classe oltre 230 scuole, 440 classi per complessivi 9mila studenti coinvolti. Per Firenze 70 classi e oltre 1300 studenti. Numeri importanti, riferibili ai territori di tradizionale diffusione del nostro giornale, ovvero Toscana, Umbria e provincia de La Spezia.

Firenze, 7 giugno 2024 – Si sono affrontati a colpi di inchieste e interviste, hanno scritto articoli, scattato foto e prodotto disegni. E alla fine hanno realizzato delle autentiche pagine di giornale, pubblicate su La Nazione nel corso dell’inverno e della primavera per arrivare a maggio e festeggiare con le premiazioni svoltesi in ciascuna città della nostra area di diffusione, ovvero Toscana, Umbria e provincia de La Spezia. Sono i protagonisti del Campionato di Giornalismo, XXII edizione, i cronisti in classe – delle IV e V della Primaria e dell’intero ciclo della scuola secondaria di Primo Grado – che hanno animato anche quest’anno una sfida avvincente ed entusiasmante dimostrando spirito critico, attenzione e capacità di interrogarsi di fronte alle sfide e ai grandi temi dei nostri giorni e della vita nelle loro città.

Clicca qui per SCARICARE LO SPECIALE (pdf)

Un progetto culturale e didattico che, cresciuto nei numeri, vede il patrocinio e della presidenza del consiglio regionale della Toscana e il supporto operativo dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, che ha seguito da vicino le scuole e i giovani che si cono cimentati in questa emozionante impresa.

I ragazzi, sotto la guida dei loro docenti, si sono avvicinati al mestiere del giornalista e si sono messi alla prova documentandosi e verificando fatti e notizie che poi hanno scritto sul giornale. Il risultato è stato ottimo tanto da mettere a dura prova la giuria qualificata – presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – chiamata a valutare gli elaborati proposti.

E tutte le pagine pubblicate sulla carta sono state anche riprodotte sul sito dedicato (www.cronistiinclasse.it) dove è stato possibile votare ciascun elaborato per decretare, città per città, le pagine preferite del web. Sul sito sono anche disponibili guide e strumenti di lavoro aggiuntivi organizzati per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Da quest’anno era anche attiva una sezione interamente dedicata all’educazione e sicurezza stradale con una guida docente e due schede interattive.

Nell’ultimo mese si sono svolte, in ogni città, le premiazioni alla presenza di istituzioni, enti, associazioni e naturalmente degli sponsor, i partner che condividono e sostengono il progetto e le sue finalità. Anzi, numerosi sponsor avevano a loro volta proposto alle scuole tracce e temi da seguire su alcune grandi sfide dei nostri giorni (sostenibilità, difesa dell’ambiente e delle risorse naturali, recupero dei rifiuti, educazione alimentare, inclusione, città digitali, volontariato) e hanno offerto premi aggiuntivi per quelle scuole che hanno poi seguito il suggerimento proposto declinandolo in maniera critica e originale.

Il Campionato di giornalismo si svolge in collaborazione con il team di Marketing e Speed (la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale) e vede il sostegno e la partecipazione di importanti sponsor regionali e locali che condividono le finalità educative del progetto. Tanti compagni di viaggio, che sono tutti protagonisti in questo inserto Speciale di 96 pagine, da leggere e da conservare. A tutti loro sono dedicate interviste e interventi che puntano i riflettori sul senso della loro partecipazione e sui progetti sviluppati insieme al mondo della scuola.