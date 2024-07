Meteo, Toscana e Umbria nella morsa del caldo. In Maremma 41 gradi. Attese due settimane roventi

Firenze, 28 luglio 2024 – Se gli ultimi giorni sono sembrati particolarmente caldi, sarà bene prepararsi a due settimane roventi. Infatti – tranne brevi e contenuti cali – le previsioni del Lamma indicano che almeno per tutta la prima decade di agosto continuerà una fase di alta pressione con l'anticiclone subtropicale che si è esteso a tutto il bacino del mar Mediterraneo, “pilotando masse d'aria calda dal nord Africa anche sull'Italia, ma con tassi di umidità piuttosto contenuti”.

Lo zero termico stazionerà sempre ben al di sopra dei 4mila metri, spiega sempre il Lamma che continua: “Questa fase di caldo intenso ci accompagnerà probabilmente fino alla prima decade di agosto, salvo brevi e contenuti cali. Tra lunedì e giovedì picchi di 38-40° sulle pianure interne del centro sud Italia, un po’ più contenuti in Val Padana, dove potranno aumentare a 37-39° tra mercoledì e giovedì. Anche le temperature minime si manterranno sempre al di sopra dei 20°, con punte anche di 24-26° sulle zone costiere”.

Probabilmente un calo di 2-3 gradi sembra possibile il prossimo fine settimana.

Oggi in Toscana si sono superati i 41 gradi di massima: sono stati registrati dalla stazione meteo del Centro funzionale della Regione Toscana a Torricelle (Scansano, Grosseto). Superati i 38 gradi in diverse province: Firenze (rilevati alla stazione Orto Botanico), Piancastagnaio (Siena), Monte Pisano (Lucca), Cortona (Arezzo).

La mappa che mostra (in rosso) l'estendersi dell'anticiclone

Umbria

Domenica rovente anche in Umbria, con le temperature che hanno toccato i 39 gradi in alcune località della regione, tra cui Foligno, Orvieto e Terni. Mentre a Perugia il termometro del Centro funzionale della Protezione civile ha fatto segnare 37 gradi, in linea con gran parte delle altre città umbre. Grande caldo che persisterà anche nei prossimi giorni quando le temperatura continueranno a spingersi ancora verso i 40 gradi. Il cielo continuerà ad essere sereno e soleggiato da nord a sud dell'Umbria.