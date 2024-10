Buy Food Toscana, la provincia di Arezzo sotto i riflettori

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Dal Pane toscano DOP, alla Finocchiona IGP fino alla scoperta del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, passando per l’Aglione della Valdichiana ed il Marrone di Caprese Michelangelo DOP. Per due giorni la provincia di Arezzo è stata sotto i riflettori della stampa ospitando il press tour di Buy Food Toscana, vetrina regionale dei prodotti agroalimentari made in Tuscany certificati. Una selezione di giornalisti nazionali ed internazionali specializzati, hanno potuto visitare i luoghi dove i prodotti food di eccellenza prendono forma. Una serie di appuntamenti nelle terre di Michelangelo e Vasari, che hanno messo in luce il lavoro di agricoltori, affinatori di generazioni diverse, accomunati dalla stessa passione e dal rispetto per il territorio e delle sue tradizioni.

La prima tappa del tour è iniziata giovedì 24 ottobre, con la visita allo stabilimento Savini di Figline Valdarno e l’incontro con il Direttore del Consorzio Tutela del Pane Toscano DOP, Daniele Pardini accompagnato da Angela Zinnai, docente di Tecnologie alimentari dell’Università di Pisa e responsabile scientifico del Pane Toscano DOP. In serata una delegazione di Agrietour, manifestazione gemellata con Buy Food, ha incontrato i giornalisti in piazza Grande ad Arezzo, offrendo loro una visita guidata al suggestivo Palazzo della Fraternita dei Laici e alla mostra sul Vasari ospitata proprio in questi giorni. Tra i presenti anche il presidente di CCIAA Arezzo-Siena Massimo Guasconi, il Project manager di AgrieTour Simone Genovesi, e il dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, Gennaro Giliberti.

Il tour è poi proseguito, venerdì 25 ottobre, alla scoperta della Finocchiona IGP presso la Salumeria di Monte San Savino Monte dove si produce anche la famosa Porchetta. La visita si è tenuta in compagnia del presidente e del direttore del Consorzio di Tutela, rispettivamente Alessandro Iacomoni e Francesco Seghi che hanno guidato i giornalisti nelle varie fasi della lavorazione e stagionatura fino all’etichettatura. Dopo un passaggio a Trequanda, per incontrare il direttore del Consorzio di tutela del Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP, Andrea Petrini, e visitare un allevamento del luogo, il gruppo si è spostato a Cortona, per la presentazione dell’Aglione della Valdichiana, prodotto in attesa del rilascio della certificazione europea - gli americani lo chiamano Giant o Elephant Garlic - accompagnati da Edo Giorgio Perugini dell’azienda “Orto Fortunato”.

La visita si è conclusa sabato 26 ottobre a Caprese Michelangelo, paese natale del Buonarroti, dove i giornalisti hanno potuto visitare i castagneti della zona e passeggiare tra gli stand della festa della Castagna e del Marrone, in occasione dei 20 anni della denominazione del Marrone di Caprese Michelangelo DOP, accompagnati da Silvano Piombini presidente della Cooperativa Agricola Forestale Valle Singerna e accolti dalla sindaca, Marida Brogialdi che ha ricevuto il certificato dei 20 anni dal conferimento della DOP dalle mani di Angela Crescenzi del dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana.

Buy Food Toscana 2024 è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L'evento, alla sua sesta edizione consecutiva, si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto regionale che promuove il turismo enogastronomico.