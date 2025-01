Bryan Adams torna in Italia con tre concerti nel 2022: tappa anche a Firenze

Firenze, 16 ottobre 2021 - È ufficiale: Bryan Adams tornerà in concerto in Italia nel 2022. Saranno ben tre le date in programma per la prossima primavera, a Roma, Firenze e Conegliano. L’ultima volta del cantautore canadese nel nostro Paese è stata nel 2019 con due magiche date a Milano e Bologna per il tour promozionale di Shine A Light. A questo giro il celebre cantautore, musicista e fotografo, icona del rock, ritornerà in Italia con un nuovo disco, So Happy It Hurts in prossima uscita, anticipato dalla title-track, disponibile dai 15 ottobre su tutti i canali digitali. Un’occasione imperdibile in cui l’artista anticiperà e condividerà con tutti i fan italiani, i brani del nuovo album che uscirà a marzo 2022. Le tappe sono Roma, dove sarà l’11 febbraio 2022 al Palazzo dello Sport, Firenze dove arriverà il 12 febbraio al Mandela Forum, e infine il 14 febbraio a Conegliano, alla Zoppas Arena. Biglietti in vendita online su Ticketone, e tramite call center dalle ore 10 del 16 ottobre. Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti.

Maurizio Costanzo