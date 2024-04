Boldrini ad Arezzo, venerdì 5 aprile per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi

Arezzo, 5 aprile 2024 – Venerdì 5 aprile, alle ore 17, l'onorevole Laura Boldrini parteciperà al flash mob organizzato dal Pd di Arezzo e previsto in piazza San Michele per chiedere l'immediato cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e la protezione della popolazione civile nella Striscia. "Ormai è evidente a tutti che il governo Netanyahu non ha come obiettivo la liberazione degli ostaggi, ma l'allargamento della guerra a tutta la regione e l’ annientamento del popolo palestinese. Questa politica scellerata non solo è devastante per i palestinesi, ma sta mettendo all'angolo il popolo israeliano che, infatti, è tornato a riempire le piazze chiedendo a gran voce le dimissioni del premier - spiega la deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo -. Non possiamo restare a guardare mentre vengono uccisi operatori umanitari, dipendenti dell'Onu, civili palestinesi, vengono bombardati ospedali, scuole ambulanze e i missili israeliani colpiscono la Siria, per attaccare l'Iran, e il Libano, nel tentativo di estendere il conflitto a tutta l'area. Ognuno di noi, a tutti i livelli, deve far sentire la propria voce per chiedere che tacciano le armi, che Israele permetta l'ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari bloccati al valico di Rafah mentre a Gaza le persone muoiono di fame e di malattie, che Hamas liberi subito gli ostaggi e si apra un negoziato di pace per arrivare all'unica soluzione possibile che è quella di due popoli e due stati". L'appuntamento è alle 17.00 in Piazza San Michele ad Arezzo per il flashmob aperto a chiunque voglia partecipare.