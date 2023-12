Bilancio, a Cavriglia si confermano bassa pressione fiscale e attenzione alle politiche sociali

Arezzo, 28 dicembre 2023 – E' stato approvato in Consiglio Comunale il bilancio 2024 che evidenzia l'attenzione del Comune di Cavriglia per quanto attiene alle opere pubbliche, ai progetti di riqualificazione, per i quali, come sappiamo, sono stati conquistati finanziamenti provenienti dal PNRR e per le politiche ambientali e sociali.

Ciò a dimostrazione di una particolare lungimiranza dell'Amministrazione e frutto del lavoro delle professionalità che della “macchina” comunale fanno parte; elementi, questi, che consentono di creare le condizioni ottimali per favorire lo sviluppo occupazionale e, in senso più ampio, quello di tutto il territorio. Nel corso dell'ultima seduta del 2023 del parlamentino, è stato approvato il bilancio di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024 – 2026. Il 2024 sarà in ogni caso l'anno nel quale verrà constatato l'andamento generale delle entrate fiscali comunali e sarà verificato l'impatto economico e sociale dettato dall'attuale situazione geopolitica. Tra i benefici legati all'approvazione del bilancio di previsione anche il mantenimento della qualità dei servizi (trasporto scolastico, mensa scolastica, Asili Nido con i tre poli 0-6 unici nella vallata) e la consueta attenzione alle politiche sociali. La manovra ha avuto tra i primi obiettivi quello di mantenere una pressione fiscale e tributaria tra le più basse del Valdarno, prestando particolare attenzione, appunto, ai servizi sociali, al sostegno del tessuto associativo operante nel territorio comunale, ai servizi scolastici, al mantenimento di un basso indebitamento ed una modesta incidenza del costo del personale. Un traguardo figlio di una politica di bilancio attenta, portata avanti a Cavriglia dalle varie Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli anni. E' notevole l'investimento da parte dell'Amministrazione Comunale nelle opere pubbliche, con grande attenzione riservata ai lavori di edilizia, alla viabilità, alla mobilità sostenibile, al decoro urbano e agli impianti sportivi.

Particolare attenzione è stata data negli ultimi anni ai lavori di efficientamento, salubrità, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle normative antisismiche di tutti gli edifici scolastici del territorio comunale, con un investimento totale di oltre 11 milioni di euro. A ciò si andrà ad aggiungere un ulteriore somma pari a 2 milioni e 100.000 euro da destinare alla realizzazione della mensa, degli spogliatoi e di un'area sportiva all'aperto, adiacente alla scuola di Castelnuovo dei Sabbioni. Tale somma deriva in parte da finanziamenti provenienti dal PNRR ed in parte da risorse proprie dell'Amministrazione.

Sono stati confermati anche gli investimenti destinati alla realizzazione della Ciclopista dell'Arno, pari ad un importo di un milione e 300.000 euro con i lavori già iniziati ed in corso d'opera.

La parte preponderante delle attività in fase di realizzazione negli anni a venire riguarda tutti quei progetti che hanno beneficiato dei fondi conquistati a seguito di bandi PNRR. In primis quello di riqualificazione e rinascita dell'Antico Borgo di Castelnuovo d'Avane, per il quale il PNRR ha stanziato 20 milioni di euro e 4 milioni e 800.000 euro da destinare non solo all'ampliamento da 12 a 18 buche del campo da golf, ma anche alla riqualificazione di una porzione di territorio precedentemente adibito a discarica mineraria e alle opere di viabilità di accesso propedeutiche, fra l'altro, al futuro Parco dello Sport.

A questi importanti investimenti, si sommano quei progetti che, seppure non rientrino nel bilancio comunale, rappresentano fiori all'occhiello nella scaletta degli interventi posti in essere da questa Amministrazione, in collaborazione con partner pubblici o privati.

Nello specifico si tratta dell'esecuzione del piano attuativo del Parco dello Sport, che realizzerà il gruppo Human Company, la realizzazione dell'Ospedale di Comunità in località Bomba, per il quale la Asl beneficerà dell'arrivo di una somma pari a 2 milioni e 500.000 euro da fondi PNRR, per terminare con la rifunzionalizzazione dell'ex area mineraria eseguita da Enel Spa.

“Abbiamo approvato una manovra frutto della competenza del nostro personale, confermando in tal modo l'attenzione da sempre data da questa Amministrazione a tutti quegli investimenti e strumenti che si rivolgono principalmente alle politiche sociali, alla qualità dei servizi e della vita, all'efficientamento e alla valorizzazione delle misure dettate dalla transizione ecologica e dalla necessità di rivolgersi a forme energetiche rinnovabili e green, oltre che alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di intere aree del territorio comunale.” - queste le parole del Primo Cittadino Leonardo Degl'Innocenti o Sanni al termine della seduta del parlamentino e dell'approvazione del bilancio 2024.