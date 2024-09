Treni, da oggi addio al check-in del biglietto digitale per i Regionali

Firenze, 21 settembre 2024 – A partire da oggi, sabato 21 settembre, decade l’obbligo di effettuare il check-in del biglietto digitale per i treni regionali.

Trenitalia aveva annunciato la novità, che è entrata in vigore prima del previsto. Nei mesi scorsi era stato introdotto l’obbligo di effettuare il check-in del biglietto digitale prima della partenza del proprio treno; un’operazione noiosa soprattutto per i pendolari, che avevano protestato molto sui social. Da oggi non è più necessario: il biglietto digitale si valida automaticamente all’orario della partenza del treno scelto. Non cambia nulla invece per il biglietto cartaceo, che va timbrato prima di salire a bordo come sempre, mentre sul fronte digitale restano valide le opzioni che già esistevano per poter cambiare data e orario del viaggio. I passeggeri potranno continuare a effettuare cambi illimitati di data e orario di viaggio fino alle 23:59 del giorno precedente la partenza. Il giorno del viaggio, l’orario di partenza continuerà ad essere modificabile senza limiti, purché prima dell’orario programmato del treno scelto.