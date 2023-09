Bibbiena, due nuove pediatre in servizio

Arezzo, 18 settembre 2023 – Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli torna sul tema dei servizi socio-sanitari del territorio per dare una bella notizia, ovvero che prederanno servizio a partire dalla prossima settima due nuove due pediatre di famiglia, le dottoresse Novarini e Micheli. Vagnoli commenta così: “Con queste due nuove figure torniamo ad avere tre pediatri di famiglia per il Casentino, ovvero il numero che era necessario al nostro territorio. Un ringraziamento va alla dottoressa Guerra per il lavoro svolto fino ad oggi come sostituta e alla dottoressa Antonella Secco per l'impegno che ha messo nel raggiungere questo importante risultato. Devo evidenziare anche il lavoro fatto in accordo con la mia squadra per aver trovato in tempi utili un accordo con la nuova pediatra la Dottoressa Novarini che per due giorni a settimana farà a Soci in via Bocci 37 nei locali comunali per dare un servizio a un paese popoloso e con molti bambini”.

Il Sindaco di Bibbiena anche nella sua veste di Presidente della Conferenza socio-sanitaria dei Sindaci conclude: “Quello della pediatra è un servizio di fondamentale importanza per le famiglie. Siamo veramente contenti di essere riusciti, tutti insieme e con un impegno corale, a arrivare una positiva conclusione soprattutto per dare una risposta a tante famiglie. Sforzo corale e incoraggiante poiché finalmente il nostro territorio ha un numero adeguato di professionisti dedicati all’infanzia”.

La nuova pediatra farà ambulatorio in via Giuseppe Bocci, 37 a Soci nei seguenti orari: martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18