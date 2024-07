Salute e stili di vita, i benefici di un buon caffè

Firenze, 23 luglio 2024 – L’attività fisica è un necessario toccasana, ma d’estate, si sa, si aprono ombrelloni e sdraio e ci si concede molte ore di relax al sole o all’ombra. Ma c’è una buona notizia. Uno studio pubblicato su BMC Public Health e condotto dalla Soochow University di Suzhou, in Cina , ha rivelato come il consumo di caffè di qualità possa ridurre il rischio di mortalità legata a malattie cardiovascolari in coloro che trascorrono tante ore al giorno seduti. La vita sedentaria, infatti, è sempre più collegata all’insorgere di problematiche di salute anche gravi e c’è un’evidenza crescente dei benefici che il caffè può avere grazie alle sue proprietà antiossidanti. In Italia, secondo un recente report dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS, la sedentarietà aumenta con l’età e gli adulti inattivi sono il 28% della popolazione, con tendenze crescenti nel Sud Italia e tra le donne. Va aggiunto a questo che negli ultimi decenni sono diventati sempre più comuni i lavori d’ufficio, che trattengono le persone alla scrivania almeno otto ore al giorno, e che, tra i senior, coloro che raggiungono il minimo di attività consigliato dall’OMS - 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa a settimana - sono 4 su 10. In Italia, inoltre, il 10% delle persone resta in ufficio oltre 49 ore a settimana, superando la media UE del 7,1%. Diventa così cruciale il ruolo di una tra le bevande più consumate al mondo, il caffè, bevuto da oltre il 70% degli italiani ogni giorno con 5,2 milioni di sacchi annui prodotti. Incapto, una startup che promuove il consumo di specialty coffee in grani sostenibile e che dalla sua fondazione, nel 2020, ha ridotto il numero di capsule di 33 milioni di unità, ha stilato un elenco di 3 aspetti da tenere a mente per assicurarsi di consumare un prodotto buono, rispettoso dell’ambiente e della filiera, con attenzione al processo di lavorazione e alla provenienza dei grani: la qualità del chicco, che deve essere raccolto al punto giusto di maturazione e non presentare difetti per essere considerato specialty coffee; la tracciabilità, che permette al consumatore di conoscere la storia e i processi di produzione dietro al caffè che porta in tavola, creando così anche un legame con i coltivatori e promuovendo un consumo sostenibile ed etico; la coltivazione dell’albero di caffè e le modalità di separazione dei chicchi, insieme naturalmente al processo di torrefazione successivo. Il processo di tostatura è fondamentale perché il chicco esprima tutte le sue sfumature e i suoi aromi. Un chicco eccessivamente tostato, infatti, non fornisce altrettanti aromi e può contenere quantità più elevate di acrilammide. “La vita moderna ha portato con sé tanti cambiamenti, soprattutto nel mondo del lavoro, che oggi vede sempre più persone impegnate in mestieri che possono essere svolti dietro a un computer e che le trattengono alla scrivania per ore e ore, a volte a discapito di sport e attività fisica - commenta Beatriz Mesas, assaggiatrice professionista e co-fondatrice di Incapto - Consapevoli di quanto uno stile di vita movimentato e sano sia fondamentale per la nostra salute, vogliamo essere di supporto e diffondere una bevanda dall’ottimo sapore, sostenibile, con provenienza tracciata e processi di lavorazione garantiti”. Lo specialty coffee in grani di Incapto proviene da rapporti diretti con i coltivatori del caffè, che lavorano in corrette condizioni e nel rispetto dell’ambiente circostante. Eliminando il più possibile gli intermediari, Incapto può garantire un prezzo competitivo ai suoi consumatori, sempre pagando equamente gli agricoltori, coniugando così l’impegno verso la filiera con la conservazione della biodiversità e riducendo al massimo le disuguaglianze e l’impatto sull’ambiente e sul portafoglio. Un ulteriore aspetto da considerare, riporta la startup, è la presenza di acrilammide, una sostanza che si forma durante la tostatura del caffè e che l’OMS ha identificato come potenzialmente legata all’aumento del rischio di tumore. Il caffè in grani di Incapto, prodotto a bassa tostatura, contiene questa sostanza in quantità minori, riducendo così i rischi legati alla sua assunzione.

Nasce oggi

Vincenzo Salemme nato il 24 luglio del 1957 a Bacoli. Oggi il noto attore compie 67 anni. In una celebre gag ha detto: “Non c’è niente da fare…alla fine parla sempre e solo chi farebbe meglio a starsene zitto”.