Jovanotti a 'Belve': l’annuncio a sorpresa di Francesca Fagnani

Firenze, 12 dicembre 2024 – Lorenzo Jovanotti sarà il grande protagonista dell’ultima puntata di questa stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è fissato per martedì 17 dicembre in prima serata su Rai2.

Il celebre cantautore, che ha da poco lanciato il nuovo singolo Montecristo — apripista del suo prossimo album in uscita il 31 gennaio 2025 — si racconterà al pubblico affrontando le domande, pungenti e dirette, della conduttrice.

Ad annunciare l’ospite speciale è stata la stessa Francesca Fagnani sui social. La conduttrice ha pubblicato una foto insieme a Jovanotti, scattata negli studi del programma, con una didascalia piena di entusiasmo: “E poi ...martedì prossimo arriva lui. Che felicità”. Un annuncio che ha scatenato immediatamente l'entusiasmo dei fan e dei telespettatori.

La partecipazione di Jovanotti a Belve arriva in un momento importante della sua carriera: oltre alla pubblicazione dell'attesissimo album, l'artista si sta preparando per il Palajova Tour, che partirà a marzo. Un ritorno live che rappresenta un’attesa nuova avventura musicale per uno dei cantautori più amati del panorama italiano.

Il programma Belve si è distinto anche in questa stagione per le sue interviste senza filtri, capaci di mettere a nudo gli aspetti più autentici e inediti degli ospiti. Con Jovanotti come ospite finale, l'ultima puntata si preannuncia imperdibile.