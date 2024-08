Bando Bugs – habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi, terza edizione ecco i vincitori

Arezzo, 2 agosto 2024 – Le Residenze Artistiche KanterStrasse, Officine della Cultura, Officine Papage, Pilar Ternera, Straligut Teatro, Associazione Settimo Cielo/Periferie Artistiche, Cooperativa Teatrale Prometeo/Passo Nord, Teatro Trieste 34 e IntercettAzioni – Centro di Residenza della Lombardia, in collaborazione con i festival Giocateatro Torino/Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e Teatro fra le Generazioni/Giallo Mare Minimal Teatro, sono felici di annunciare i vincitori della terza edizione di BUGs – Habitat Multidisciplinari per il Teatro Ragazzi.

BUGs – Habitat Multidisciplinari per il Teatro Ragazzi è un progetto che mira a sostenere la creazione e la produzione di spettacoli teatrali innovativi per bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 anni. L'iniziativa si distingue per il suo impegno nella promozione della multidisciplinarietà e dell'innovazione dei linguaggi artistici, con una particolare attenzione alle proposte rivolte alla fascia d’età 0-6 anni.

Gli spettacoli selezionati beneficeranno di un sostegno economico e di periodi di residenza artistica presso gli spazi gestiti dai promotori e saranno ospitati nei festival partner Giocateatro e Teatro fra le generazioni.

Dopo un'accurata selezione sono stati selezionati due progetti che riceveranno un finanziamento e un supporto in residenza: AiAiAi Pinocchio! | Gruppo Ibrido riceverà un finanziamento di 9.000 euro e potrà beneficiare di 3 attraversamenti. Il progetto selezionato propone una reinterpretazione contemporanea della famosa storia di Pinocchio, ambientata in un’epoca caratterizzata dall’uso di tecnologie avanzate e intelligenza artificiale. Geppetto è un uomo moderno che crea un figlio non di legno, ma di pixel, dati e algoritmi. Il burattino, dotato di intelligenza artificiale, vive avventure in un mondo in continua evoluzione, mettendo in discussione il suo creatore. Il progetto fonde differenti linguaggi artistici, teatro, danza, suono, cinema, animazione digitale, making e robotica, offrendo una riflessione sulle possibilità creative del rapporto tra fiaba e tecnologia.

Il gruppo fondato nel 2021 dal danzatore Davide Tagliavini e dalla regista e artista digitale Cinzia Pietribiasi, è noto per l’uso innovativo della tecnologia nelle arti performative. Il loro primo lavoro, “Pollicino Show”, ha ottenuto successo con oltre 30 repliche e laboratori per scuole primarie. Tagliavini ha collaborato con artisti di fama internazionale, mentre Pietribiasi è docente di Drammaturgia multimediale e Estetica dei new media presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo.

Il secondo progetto selezionato è Questo è lo spettacolo migliore del mondo | Leonardo Tomasi con un finanziamento di 7.000 euro e 2 attraversamenti. Lo spettacolo esplora il tema dei record mondiali in modo surreale e divertente. Due giudici certificano record stravaganti utilizzando tecniche cinematografiche come il greenscreen. Gli attori, attraverso travestimenti e azioni improbabili, portano il pubblico in un viaggio tra sfide di bellezza, gare di hot dog e spelling bee, riflettendo sul concetto di talento e successo. Lo spettacolo celebra la creatività e la stranezza, offrendo una riflessione giocosa sul fallimento e sulla definizione di talento. Leonardo Tomasi, nato nel 1996, è un attore, regista e drammaturgo che ha collaborato con numerose realtà teatrali. Formatosi attraverso workshop e programmi di alta formazione, ha partecipato a programmi di residenze creative come R-evolution e DeStructura. Nel 2023 ha vinto il Premio Scenario con “anonimasequestri”, prodotto da Teatro Metastasio e SardegnaTeatro.

BUGs rappresenta una piattaforma cruciale per stimolare la creatività e l’innovazione nel teatro per ragazzi. Attraverso il sostegno finanziario e le residenze artistiche, i progetti selezionati possono esplorare nuove forme espressive e rispondere alle esigenze del pubblico giovane di oggi. Questo impegno collettivo rafforza la qualità e la diversità dell’offerta culturale per i più piccoli, promuovendo una cultura teatrale dinamica e inclusiva.