In fuga dall’orrore di Gaza, atterrato il volo militare. Due pazienti al Meyer

Pisa, 10 marzo 2024 - Con 31 mezzi e 109 volontari, la Croce Rossa Italiana ha risposto oggi alla richiesta di supporto del Ministero della Salute circa la necessità di trasferire in ambulanza 19 pazienti, tra adulti e pediatrici, provenienti da Gaza e bisognosi di cure, presso strutture ospedaliere italiane. I pazienti sono arrivati con un aereo C130 all’Aeroporto militare di Ciampino - alcuni trasportati all’aeroporto militare di Pisa - per poi essere trasferiti in ospedale.

“Siamo lieti di accogliere queste persone segnate dalle violenze di un conflitto che non fa sconti e non risparmia nessuno”, dice Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.

“L’accoglienza di volontarie e volontari è l’abbraccio della Croce Rossa Italiana tutta, è l’immagine della nostra umanità, un sentimento unico che, attraverso le nostre divise, il nostro emblema, i nostri principi, trasmettiamo all’esterno affinché arrivi al cuore di bambine e bambini, di donne e uomini feriti che oggi arrivano nel nostro Paese bisognosi di cure. Siamo l’Italia che aiuta e, grazie all’impegno del governo, delle forze di difesa e dei nostri comitati sul territorio, esprimiamo ancora una volta, tutti insieme, la nostra più grande solidarietà nei confronti di chi soffre”.

Le destinazioni individuate dal Ministero della Salute sono: 5 pazienti all’ospedale Sant’Andrea di Roma, 3 pazienti all’ospedale Bambino Gesù di Roma, 2 pazienti all’ospedale Santobono di Napoli, 2 pazienti all’ospedale Meyer di Firenze, 3 pazienti all’ospedale Gaslini di Genova, 1 paziente all’ospedale Niguarda di Milano, 3 pazienti all’ospedale Rizzoli di Bologna.