Firenze, 14 ottobre 2021 - Ancora una giornata di passione sull'autostrada A1. A causa della rimozione di un cantiere il traffico è fortemente rallentato dalle prime ore di oggi, giovedì 14 ottobre, tra il bivio della Direttissima e Scandicci: si sono create lunghe code, circa sei chilometri, con ripercussioni anche sulla A11 Firenze-Mare. I tempi di percorrenza stimati da Autostrade per l'Italia tra la Direttissima e Scandicci sono di circa un'ora. Sette chilometri di coda sono registrati anche prima da Prato Ovest in direzione Firenze a causa della viabilità ordinaria che non riceve.

Qui gli aggiornamenti live di Autostrade

I tweet di Muoversi in Toscana:

Tweets by muoversintoscan

I tweet di MyWay:

Tweets by MyWayASPI