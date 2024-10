Autolinee Toscane, variazioni del servizio bus domenica 6 ottobre

Arezzo, 4 ottobre 2024 – Autolinee Toscane informa che domenica 6 ottobre 2024 saranno chiuse al transito alcune strade del centro ad Arezzo; le linee effettueranno le seguenti variazioni:

Linea A+

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 le corse provenienti da Via Veneto dopo il sottopassaggio ferroviario svolteranno in dx verso V.le Michelangelo (fermata provvisoria), poi Via XXV Aprile - V.le Giotto - regolare percorso.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi: le corse provenienti da Via Veneto dopo il sottopassaggio ferroviario svolteranno in dx verso V.le Michelangelo (fermata provvisoria), poi V.le Mecenate – dx in V. Duccio di Buoninsegna – rotatoria sx in V. Leonardo da Vinci – V. Benedetto da Maiano – rotatoria stadio in via Sanzio e regolare percorso.

Linea B+

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 le corse provenienti da Via Veneto effettueranno fermata Terminal esterno anziché Stazione Spinello, poi Via del Rossellino e regolare servizio. Le Corse provenienti da V.le Giotto al semaforo con Via Crispi svolteranno a sx verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Baldaccio e regolare servizio.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi: le corse provenienti da V. Cimabue alla rotatoria dello stadio proseguiranno dritto in V. Benedetto da Maiano, poi V. Leonardo da Vinci – rotatoria a dx verso V. Duccio di Buoninsegna – sx in V.le Mecenate – dx in V. XXV Aprile – V.le Signorelli – V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Baldaccio e regolare servizio.

Linea C

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 partenza dal Capolinea Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Signorelli e regolare servizio.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi la linea sarà soppressa.

Linee D-E

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Le corse provenienti da V.le Signorelli al semaforo con Via Giotto proseguiranno dritto verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) - Via XXV Aprile – V.le Signorelli e regolare servizio. Modifica Percorso Servizio Urbano/extraurbano Arezzo.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi: le corse dirette verso P.zza G. Monaco, raggiunta la fermata di P. Trento Trieste svolteranno a sx in V. Ristoro d’Arezzo – sx in V. Tiziano – sx in V. Beato Angelico dove si attesteranno per rispettare l’orario – dx in Largo Inigo Campioni e regolare servizio.

Linea G

Dalle ore 9:30 fino al termine dei servizi: le corse provenienti da V.le Mecenate effettueranno fermata Terminal esterno, poi proseguiranno verso Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) e regolare servizio.

Linea N-O

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi: le corse provenienti da via Fiorentina direzione Arezzo, una volta raggiunta via del Rossellino svolteranno a dx verso il Baldaccio – viale Cittadini – ex Standa – Terminal esterno e regolare servizio.

Linea P-P1

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi: le corse provenienti da via Setteponti direzione Arezzo, una volta raggiunta via del Rossellino svolteranno a dx verso il Baldaccio – viale Cittadini – ex Standa – Terminal esterno e regolare servizio.

Linea Q

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Le corse provenienti da V.le Giotto al semaforo svolteranno a sx verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Via del Rossellino e regolare servizio. Le corse provenienti da Via della Chimera, una volta raggiunta Via del Rossellino proseguiranno per Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Giotto e regolare servizio.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi

Le corse provenienti da V.le Giotto alla rotatoria dello stadio svolteranno a sx in V. Benedetto da Maiano, poi V. Leonardo da Vinci – rotatoria a dx verso V. Duccio di Buoninsegna – sx in V.le Mecenate – dx in V. XXV Aprile – V.le Signorelli – V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – V. del Rossellino e regolare servizio.

Le corse provenienti da Via della Chimera, una volta raggiunta Via del Rossellino proseguiranno per Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria), poi V.le Mecenate – dx in V. Duccio di Buoninsegna – rotatoria sx in V. Leonardo da Vinci – V. Benedetto da Maiano – rotatoria stadio dx verso stadio e regolare percorso.

Linea R

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Le corse provenienti da V.le Signorelli al semaforo con Via Giotto proseguiranno dritto verso V.le Michelangelo, Servizio Urbano/extraurbano Arezzo poi effettueranno fermata Terminal esterno – Via del Rossellino e regolare servizio.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi

Le corse provenienti dalla Catona, al semaforo svolteranno in dx in V. Tarlati, poi V. Emilia – dx in V. della Chimera – V. del Rossellino - dx verso il Baldaccio – viale Cittadini – ex Standa – Terminal esterno - Via del Rossellino e regolare servizio.

Linea S

Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 Le corse provenienti da Via della Chimera, una volta raggiunta Via del Rossellino proseguiranno per Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Signorelli e regolare servizio.

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi

Le corse provenienti da V. del Rossellino svolteranno a dx verso il Baldaccio – viale Cittadini – ex Standa – Terminal esterno - Via del Rossellino – V. della Chimera – V. Emilia – V. Tarlati – V. Buonconte da Montefeltro e regolare servizio.

Linea T

Dalle ore 9:30 fino al termine dei servizi

Le corse provenienti da V.le Mecenate effettueranno fermata Terminal esterno, poi proseguiranno verso Via del Rossellino e regolare servizio.

Linea SI381

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi

Le corse provenienti da Palazzo del Pero alla rotatoria dello stadio svolteranno a sx in V. Benedetto da Maiano, poi V. Leonardo da Vinci – rotatoria a dx verso V. Duccio di Buoninsegna – sx in V.le Mecenate – dx in V. XXV Aprile – V.le Signorelli – V.le Michelangelo – Terminal.

Le corse in uscita da Arezzo dirette in Valtiberina non transiteranno da Piazza G.Monaco, bensì percorreranno via Baldaccio D’Anghiari, via Cittadini - via V. Veneto – via Arno – rotatoria sx in V. Leonardo da Vinci – V. Benedetto da Maiano – rotatoria stadio dx verso stadio e regolare percorso.

N.B. saranno soppresse le Fermate ARZ105 via Crispi – A0140 via G.Monaco e A0135_1 via Petrarca.

Sostituzione Treno linea SFT

Dalle ore 13:30 fino al termine dei servizi

Le corse provenienti da via Fiorentina direzione Arezzo, una volta raggiunta via del Rossellino svolteranno a dx verso il Baldaccio – viale Cittadini – - via V. Veneto – via Arno – rotatoria verso V. Duccio di Buoninsegna – semaforo sx in V.le Mecenate – dx in V. XXV Aprile – sx in V.le Buoninsegna – semaforo sx in V.le Mecenate – dx in V. XXV Aprile – sx in V.le Signorelli – V.le Michelangelo – Terminal.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.