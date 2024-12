Arezzo, 7 dicembre 2024 – Aumentano le attrezzature alla Casa Famiglia San Martino di Foiano della Chiana grazie ad un atto di generosità

La famiglia Ferrareis dona due letti alla struttura: un omaggio alla cura degli anziani

Un gesto di grande generosità ha toccato oggi la comunità di Foiano della Chiana. La famiglia della signora Maria Cristina Cecilia Ferrareis ha donato due letti alla Casa Famiglia San Martino, struttura che accoglie anziani autosufficienti e non, simbolo di eccellenza nell’assistenza alle persone più fragili. Per celebrare e ricordare questo gesto, l’Amministrazione Comunale e il personale della RSA hanno predisposto targhe commemorative apposte sui letti donati.

Questa donazione rappresenta non solo un segno di profonda gratitudine da parte della famiglia Ferrareis, ma anche un esempio di come il legame tra gli ospiti, le loro famiglie e la struttura possa contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti.

L’assessore alle politiche sociali, Elena Bigliazzi, ha sottolineato l’importanza di simili azioni, dichiarando:

"Il prendersi cura degli anziani è un valore fondante della nostra comunità. Alla Casa Famiglia San Martino, ci impegniamo ogni giorno per garantire accoglienza, sicurezza e calore. Ringrazio la famiglia Ferrareis per il loro gesto, che sottolinea la centralità del legame tra la struttura e le famiglie degli ospiti. Inoltre, un plauso speciale va al personale della Casa Famiglia, la cui dedizione e professionalità sono il cuore pulsante di questa realtà.

Negli ultimi anni, prosegue l’assessore Bigliazzi, grazie alla sinergia tra il Comune di Foiano della Chiana e il Consorzio Sociale Comars che gestisce la struttura, sono stati realizzati importanti investimenti, tra cui l’installazione di un impianto di climatizzazione, che ha migliorato il comfort degli ospiti e del personale durante le estati sempre più calde, a questo si aggiungono altre iniziative volte a migliorare la sicurezza e il benessere.

Il nostro lavoro non si limita all’assistenza sanitaria," ha continuato l’assessore Bigliazzi, "ma mira a creare un ambiente dove ogni ospite si senta parte di una grande famiglia. Attività come la doll therapy o i momenti condivisi con i giovani studenti sono esempi concreti di come mettiamo al centro il benessere emotivo dei nostri ospiti.”

Il personale della Casa Famiglia è un punto di riferimento per tutta la comunità di Foiano della Chiana, grazie alla loro esperienza e al costante impegno nell’assicurare cure di alto livello.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare non solo la famiglia Ferrareis per la loro donazione, ma anche tutte le famiglie degli ospiti per la fiducia e il sostegno continuo, elementi fondamentali per mantenere viva e prospera questa realtà.