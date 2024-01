Da oggi l’asta benefica delle opere di Silvio Natali per gli alluvionati

Firenze, 10 gennaio 2024 – E’ partita da oggi – sulla piattaforma online della storica casa Pandolfini di Firenze – l’asta a tempo delle opere messe a disposizione dall’artista Silvio Natali per la raccolta fondi promossa dalle testate del nostro gruppo editoriale – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e da destinare agli alluvionati della Toscana in seguito al devastante evento del novembre scorso.

Da oggi dunque – e fino al 24 gennaio – è possibile inserire le proprie offerte per tentare di aggiudicarsi una delle 30 opere.

Per ciascun quadro gli esperti della casa Pandolfini hanno redatto una scheda descrittiva con titolo dell’opera e tecnica utilizzata indicando anche una quotazione ma, vista la finalità della vendita, ogni quadro sarà offerto senza prezzo di riserva. Non solo. La casa d’aste Pandofini, condividendo le finalità del progetto – realizzato in collaborazione con La Nazione –, ha scelto di non applicare commissioni sulle vendite realizzate.

Medico e artista di Corridonia, in provincia di Macerata, con alle spalle personali nelle maggiori capitali europee, Natali si è dedicato all’attività artistica da autodidatta, appassionandosi prima quasi esclusivamente al disegno e poi con interesse crescente alla pittura, esprimendosi in una maniera personalissima, che lo ha presto imposto all’attenzione degli esperti del settore, facendogli anche ottenere numerosi premi e riconoscimenti. E’ lui stesso a spiegare il senso della sua partecipazione all’iniziativa: "Appena ho letto della raccolta fondi lanciata da La Nazione ho capito che dovevo dare anche io il mio contributo. Si tratta di opere – in parte già esposte e pubblicate in cataloghi d’arte – tutte realizzate col “segno” che caratterizza la mia pittura offrendole una riconoscibilità immediata".