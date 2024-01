Asta benefica con Natali, il sostegno alle popolazioni alluvionate

Firenze, 4 gennaio 2024 – E’ online sul sito della Casa Pandolfini di Firenze il catalogo dell’asta a tempo delle opere messe a disposizione dall’artista Silvio Natali per la raccolta fondi promossa dalle testate del nostro gruppo editoriale – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e da destinare agli alluvionati della Toscana in seguito al devastante evento del novembre scorso.

L’asta sarà attiva online dal 10 al 24 gennaio, ma già adesso sono visibili sul sito le 30 opere – con le relative schede –, destinate dall’artista per questa iniziativa, realizzata in stretta collaborazione tra La Nazione a la casa d’aste Pandofini la quale, condividendo le finalità del progetto, ha scelto di non applicare alcuna commissione sulle vendite realizzate.

I fondi raccolti con l’asta confluiranno nella sottoscrizione per gli alluvionati. Medico e artista di Corridonia, in provincia di Macerata, con alle spalle personali nelle maggiori capitali europee, Natali si è dedicato all’attività artistica da autodidatta, appassionandosi prima quasi esclusivamente al disegno e poi con interesse crescente alla pittura, esprimendosi in maniera personalissima.