Assoutenti: “Attenzione ai finti sms di Alert. Attacco phishing in corso”

Firenze, 9 novembre 2023 – Non c’è mai fine al peggio. “Dopo il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il nord Italia aumentano le truffe informatiche legate ad alluvioni, allagamenti e temporali, tutte legate al nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione 'It-Alert' che, come noto, entrerà in funzione ufficialmente solo nel 2024". È quanto denunciato, in una nota, da Assoutenti. “Si registra nell'ultimo periodo un intenso attacco phishing che avviene attraverso l'invio di un sms o di altre forme di messaggistica con cui si invitano gli utenti a scaricare applicazioni fintamente riconducibili al sistema It-Alert: chi scarica tali app installa sul proprio smartphone un malware che garantisce ai cyber-criminali il pieno controllo del telefonino e di tutti i dati in esso contenuti - spiega Assoutenti -. Un'altra truffa riguarda invece i dispositivi Android, con una finta applicazione chiamata proprio 'It-Alert' che promette ai cittadini notizie urgenti e aggiornamenti sulle emergenze nazionali. Anche in questo caso si nasconde un pericoloso malware in grado di compromettere la sicurezza dei dati personali e permettere il furto di dati bancari, carte di credito, ecc”. “A tutto ciò si aggiungono le solite incredibili falle della comunicazione pubblica e istituzionale, dal momento che il sito istituzionale di It-Alert creato dal dipartimento della Protezione civile non riporta alcun avviso agli utenti circa le truffe in atto, né fornisce informazioni su come difendersi da tali attacchi informatici”, conclude il presidente, Furio Truzzi.