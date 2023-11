Maltempo Toscana, Giani: “Preoccupazione per la nuova allerta, abitanti messi in guardia”

Firenze, 9 novembre 2023 - "Io sono preoccupato perché oggi è il giorno di questa settimana, dopo l'evento calamitoso, più delicato". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a Radio Bruno a proposito della possibilità di nuove piogge in arrivo nei territori già colpiti dal maltempo.

"Voglio che tutta la popolazione sia in allerta e pronta ad evacuare - ha detto - se nelle zone toccate dovessero crearsi nuovi problemi, magari con altri punti di quegli argini che hanno mostrato fragilità". Giani ha osservato che "i danni saranno stimati anche solo parzialmente a livello generale nel momento in cui arriveranno dai Comuni interessati la ricognizione e, quindi le schede che saranno puntuali per le abitazioni delle famiglie, e per le imprese, anche perché siamo di fronte ad un'area fra le più laboriose ed attive da un punto di vista economico della Toscana".

Secondo il governatore toscano, che è anche commissario per l'emergenza, "dobbiamo prima certificare, quantificare, mostrare quella che è la cifra quanto più possibile autentica rispetto a quelli che sono effettivamente i danni; e nel momento in cui ci arrivi, con ragionevolezza e buonsenso, avendo le carte che documentano tutto questo, io sono convinto che nessuno si sottragga ai doveri di solidarietà. La strada che voglio usare è molto pragmatica, non accompagnata dall'enfasi di una dialettica fra il territorio e l'istituzione nazionale".