Assistenza sanitaria non urgente: dal 16 settembre c’è il 116117. Cosa è e come funziona il numero unico europeo

Firenze, 6 settembre 2024 – A partire dal 16 settembre 2024, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, entrerà in funzione il nuovo numero unico europeo 116117, destinato a gestire le richieste di assistenza sanitaria non urgente. Entro fine novembre, il servizio sarà esteso a tutta la regione Toscana, garantendo un accesso più semplice e diretto ai servizi di continuità assistenziale (Guardia Medica) e altri servizi sanitari.

Un nuovo numero da memorizzare

Come funzionerà l'116117

Il numero 116117 è gratuito e accessibile sia da telefoni fissi che cellulari. Digitandolo, gli utenti verranno messi in contatto con un operatore sanitario competente o, se necessario, con un medico qualificato. Il sistema garantisce che i chiamanti vengano geolocalizzati per fornire assistenza rapida e precisa. E include un servizio di traduzione in 20 lingue diverse, oltre al supporto per utenti ipovedenti o con ridotte capacità d’ascolto.

In caso di emergenze sanitarie, la chiamata verrà immediatamente trasferita al numero di emergenza 112, garantendo la massima sicurezza per i pazienti.

I servizi offerti dall'116117

Il numero 116117 consente di accedere a diversi servizi, tra cui:

Contattare il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica): disponibile nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nei fine settimana dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì, e durante le festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del giorno feriale successivo.

Richiedere consigli sanitari non urgenti.

Ricevere informazioni sulla Guardia Medica Turistica.

Nel tempo, il servizio sarà potenziato con ulteriori funzionalità per rispondere ancora meglio alle esigenze della popolazione.

Cronoprogramma di attivazione

Il servizio verrà attivato progressivamente nelle diverse province della Toscana: