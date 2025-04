Assalto al portavalori, trovata anche la terza auto

Firenze, 1 aprile 2025 – È stata ritrovata, nel tardo pomeriggio di martedì 1 aprile, nascosta in una zona impervia del Sasso Pisano (Pisa) anche la terza auto utilizzata per la fuga dai rapinatori del portavalori a San Vincenzo (Livorno) avvenuta venerdì scorso. Si tratta della Volkswagen Tiguan rubata poco prima del colpo a un medico di Orbetello ( Grosseto). L'auto è stata nascosta nella fitta vegetazione non lontano dalla prima auto ritrovata dai carabinieri, una delle due Volvo, risultate rubate mesi fa nel Lazio e ritrovate entrambe con targhe anch'esse rubate. Proseguono intanto senza sosta le indagini a tutto campo del nucleo investigativo dei carabinieri di Livorno per cercare di risalire ai responsabili.