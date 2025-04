Sistemi informatici in tilt, Asl toscane in crisi: esami saltati e proteste

Firenze, 23 aprile 2025 – Una mattinata davvero complicata in tutta la Toscana nelle sedi delle Asl. Tanti esami sono saltati per via di un blocco informatico che ha mandato in tilt i sistemi delle aziende sanitarie. Disagi a pioggia quindi per moltissimi cittadini che avevano preso appuntamento per le analisi del sangue e non solo e chi sono visti costretti, in molti casi, a dover tornare a casa senza fortuna. La causa dei disagi è stata individuata in un blocco informatico che ha colpito in tutta la regione, problema che poi si è risolto intorno alle 10 ma solo dopo aver comportato tanti disagi e disservizi.

“Tutto tempo sprecato – si sfoga un cittadino che non è riuscito a fare gli esami che aveva prenotato – Stamani avrei dovuto fare un prelievo, ma niente da fare. Sono costretto mio malgrado a fissare un altro appuntamento, sperando di non incappare in un altro problema…”.

Da parte dell’azienda sanitaria hanno confermato il blocco informatico a livello regionale e aggiunto che i tecnici si sono subito messi all’opera per ripristinare la rete e capire l’origine del problema.

Un disagio che oltretutto si va a sommare alla cronica difficoltà di prenotare certi esami: lunghe attese, quando c’è disponibilità e non è detto che ci sia. Per esempio, riportiamo una emblematica segnalazione di un lettore di Prato: “Dovevo effettuare un esame molto semplice, banalissimo: un tampone faringeo. Esame che richiede pochi secondi per essere effettuato. Ebbene, con la richiesta del medico curante, sono andato sul sito per le prenotazioni e ho inserito i dati. Su Prato e provincia nessuna disponibilità. Ero disposto anche a spostarmi a Firenze, ma nessuna disponibilità nemmeno in tutta la provincia di Firenze. Allora sono andato privatamente, a pagamento: mi hanno detto che potevo presentarmi anche senza appuntamento, vista la banalità dell’esame, anche la mattina seguente. E si tratta di un piccolo istituto convenzionato con l’Asl...”.