Arezzo, 11 ottobre 2023 – Variazioni in programma dal 16 ottobre al 17 novembre 2023

Arezzo: modifiche ai percorsi bus per lavori in via Fiorentina

Il quadro delle fermate temporaneamente sospese durante i lavori

AREZZO, 11 ottobre 2023 – Ad Arezzo dalle 8.30 di lunedì 16 ottobre, e fino al termine dei lavori presumibilmente fino alle 18.30 di venerdì 17 novembre 2023, sarà chiusa al transito veicolare Via Fiorentina.

Le linee interessate seguiranno percorsi alternativi. Le linee urbane O, N e N/1 in uscita dalla città in direzione San Leo transiteranno da Via Varchi, Via Della Chimera, Via Setteponti, percorreranno la rotatoria Magnifico, Viale G. Amendola, Via Fiorentina e riprenderanno il regolare percorso. Le linee urbane O, N e N/1 all’entrata della città in direzione via G. Monaco/Stazione Fs, giunte al semaforo di Via Fiorentina svolteranno in Viale Don Minzoni, Via

Dei Carabinieri per poi proseguire in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Monte Cervino e riprenderanno il regolare percorso. Le linee extraurbane LAAP 109 e SI330 in uscita dalla città, con direzione San Leo, transiteranno da Via Varchi, Via Della Chimera, Via Setteponti, rotatoria

Magnifico, e proseguiranno su Viale G. Amendola Via Fiorentina, riprendendo il regolare percorso.

Le linee extraurbane LAAP 109 e SI330 all’entrata della città in direzione G.Monaco/Stazione Fs, giunte al semaforo di Via Fiorentina svolteranno in Viale Don Minzoni, Via Dei Carabinieri poi proseguiranno in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Monte Cervino e riprenderanno il regolare percorso.

Durante lo svolgimento dei lavori e relative modifiche alla circolazione, le fermate soppresse saranno le seguenti:

Direzione centro città verso San Leo: via Monte Cervino (opposto al civico 14); via Marco Perennio 52 (Hotel Toscana); via Marco Perennio 82 (prima del Pass. Livello); via Fiorentina (opposto al civico 51 – McDonald’s); via Fiorentina 78 (Orciolaia).

In direzione San Leo verso centro città saranno sospese le fermate di via Fiorentina (Orciolaia); via Fiorentina 17 (opposto distributore Agip); via Marco Perennio 93/E (dopo passaggio a livello); via Marco Perennio (opposto via Genova).

Si ricorda infine che le fermate urbane che gli autobus incontreranno durante il tragitto alternativo, sono valide ai fini della salita e discesa.

Tutte le informazioni sul servizio di Autolinee Toscane si trovano sul sito www.at-bus.it