Arezzo, lupo in città. E il video diventa virale

Arezzo, 30 novembre 2023 – Lupo in città: il video fa il giro del web. Ha rimbalzato su Facebook poi sulle chat what's app il video di un lupo (o almeno, che sembrerebbe un lupo) che si stava aggirando ieri sera in zona Meridiana, ad Arezzo. Il filmato dell'animale è stato ripreso dallo smartphone di due ragazzi mentre erano in auto ed è finito sul popolarissimo gruppo Facebook, "Sei di Arezzo se" dove i cittadini, alcuni indignati, hanno raccontato esperienze simili a contatto con i suoi simili.

C'è chi denuncia che la situazione è il risultato di una gestione faunistica e venatoria fatta da incompetenti e chi segnala di aver già visto in zona cinghiali e caprioli. Un utente scrive anche che suo figlio si era imbattuto in un lupo mentre tornava a casa, qualche giorni fa. Insomma, tra il popolo del web c'è chi è impaurito ma anche chi, vista la grossa stazza dell'animale, nutre i suoi dubbi: "Non è un lupo, è un ibrido".