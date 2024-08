Arezzo, 2 agosto 2024 – “Area Lebole: situazione degradata. Occorre una soluzione organica condivisa adesso, senza scaricare una pesante eredità sulle future generazioni”. Sul tema arriva la nota del consigliere comunale Egiziano Andreani.

“Ho letto con interesse l’intervista rilasciata al quotidiano locale La Nazione dall’imprenditore proprietario dell’area Lebole – scrive il consigliere comunale Egiziano Andreani. Tanti i temi e le considerazioni, filtrati attraverso un excursus storico che coinvolge, tra gli altri, anche le ultime amministrazioni comunali. Sono infatti coinvolti e chiamati in causa alcuni degli attori più rilevanti che la città può vantare, sia da un punto di vista economico e di rappresentanza categoriale sia da un punto di vista istituzionale».

«Di fronte alle parole di Carrara, tuttavia, due cose non possono essere più accettate: il silenzio e la mancanza di azione. Chiedo pertanto un chiarimento per sapere come sono andate e come stanno andando le cose e che i protagonisti coinvolti trovino i modi e i tempi per addivenire a una soluzione organica condivisa che restituisca un senso e una prospettiva al futuro sviluppo dell’area e della città. Quel che è certo, a oggi, è che ci stiamo caricando di una grave responsabilità: rischiamo di lasciare in eredità ai nostri figli una situazione degradata” conclude la nota dl consigliere comunale Egiziano Andreani.