L’arcobaleno incanta tutti: lo spettacolo in cielo dopo la pioggia

Firenze, 12 maggio 2023 – Il maltempo e la pioggia che in queste ore ha scalzato il cielo estivo e il sole della bella stagione, non manca di regalare spettacoli mozzafiato grazie agli arcobaleni che hanno brillato, in tutti i loro colori, in diverse città della nostra regione.

Ben visibili dalle strade, dalle terrazze dei palazzi, dalle finestre come per strada, alcuni automobilisti, meravigliati dallo spettacolo che si offriva ai loro occhi, hanno tirato fuori i loro smartphone per catturare il magico momento.

Dopo la pioggia, i fulmini, la grandine e l’acquazzone, il maltempo ha ceduto dunque il posto ad un arcobaleno che ha incantato gli automobilisti e i toscani. È successo a Colle Val d'Elsa come a Prato e Firenze: tutti hanno immortalato lo spettacolare arcobaleno. Come per magia, l’arco colorato sembrava avvolgere tutta la strada e avvolgere l’orizzonte. Era l’ora del tramonto quando il cielo ha regalato questo spettacolo che ha incantato i passanti, ed è durato per svariati minuti. Ovviamente molte foto sono state postate sui social e hanno fatto in un baleno il giro del web attirando la curiosità di tutti coloro non hanno avuto la fortuna di assistere allo spettacolo dal vivo.

