Allerta temporali in Toscana, ecco le zone interessate. Previsioni in miglioramento per il fine settimana

Firenze, 4 agosto 2023 - Già 25 millimetri di pioggia nella zona centrale dell’aretino e oggi ci attende un pomeriggio perturbato sulle province di Siena, Arezzo, Grosseto e l’arcipelago livornese. La Protezione civile regionale ha emesso per la giornata del 4 agosto un avviso di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 10 alle 22 per le zone della Valdichiana, Valtiberina, dell'Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell'Albegna, e del tratto basso della costa grossetana.

“Anche durante la notte tra il 4 ed il 5 agosto ci attendiamo rovesci sparsi, sempre sul centro sud della nostra regione - fanno sapere dalla sala meteo del Lamma -. Domattina (5 agosto) potrebbe piovere anche sul Chianti”.

Ma il fine settimana lascia ben sperare perché da domani pomeriggio dovrebbe tornare il bel tempo. “Sole e temperature più fresche: un clima ideale”, dicono dalla sala meteo. Poi, la colonnina di Mercurio risalirà, con massime che la prossima settimana potranno sfiorare i 33 gradi. “Sembra che possa esserci un ritorno del caldo più intenso a partire dal 10 agosto. Insomma, verso Ferragosto potrebbe tornare un’ondata di calore, ma non forte come l’ultima che abbiamo vissuto”.

Le previsioni del Lamma per i prossimi giorni

Venerdì 4 agosto

Nuvolosità variabile a tratti intensa, associata a rovesci o temporali sparsi, più probabili sulle zone interne centro-meridionali.

Venti: rinforzo dei venti di Libeccio, moderati nell'interno, forti a nord di Capraia, costa settentrionale e in Appennino.

Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud.

Temperature: in aumento le minime al centro sud in calo sul nord-ovest, massime in sensibile calo su tutta la regione su valori inferiori alle medie.

Sabato 5 agosto

Variabile con rovesci sparsi e locali temporali possibili fino al primo pomeriggio. Successivamente generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.

Venti: moderati da ovest, nord-ovest su Arcipelago e costa, deboli altrove con rinforzi pomeridiani.

Mari: fra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve rialzo ma su valori inferiori alle medie del periodo.

Domenica 6 agosto

Sereno o poco nuvoloso con moderato aumento della nuvolosità nel pomeriggio associato a locali rovesci.

Venti: moderati-forti occidentali.

Mari: molto mossi o agitati sul settore settentrionale, mossi o molto mossi al sud.

Temperature: minime in aumento sulla costa e sul grossetano pressoché stazionarie altrove; massime in aumento sulle zone meridionali, stazionarie altrove.