Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha visitatoOroArezzo, sicurezza: «In arrivo altre forze ad Arezzo»

Arezzo, 10 maggio 2025 – Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha visitatoOroArezzo, inaugurata questa mattina, manifestazione che mette insieme 370 operatori e oltre 3500 buyers, ricordando come «Arezzo rappresenti attraverso il settore orafo un'eccellenza italiana nel mondo per la capacità di imprenditoria e di arte esportata nel mondo. Siamo qui per raccogliere idee per mettere in pratica quello che il Governo intende fare ovvero sostenere il nostro sistema italiano». Il ministro ha poi annunciato, nell'incontro con gli operatori orafi, l'arrivo di nuove forze dell'ordine. «Noi siamo qui a dare una risposta per rassicurare. L'Italia pur avendo un sistema nazionale, è attenta alle specificità locali. Gli episodi non si sono annullati del tutto ma abbiamo distribuito forze sul territorio, coperto il turno over e andando anche oltre. Le forze che abbiamo messo in campo hanno dimostrato grande professionalità. Arriveranno comunque altre forze qui come altrove investendo anche in supporti tecnologici. Il governo è proiettato a tutelare il territorio nazionale in tutte le sue eccezioni». Ad Arezzo ci sono stati più furti e assalti a ditte orafe l'anno scorso. Recentemente è stata individuata una banda dedita a questi colpi: 7 gli arresti