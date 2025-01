Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, nominato assistente ecclesiastico dell'Agesci della Toscana

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Tempo di nomine per la Conferenza episcopale toscana

nell'ultima riunione che si è svolta a Lecceto, nel comune di Lastra a Signa (Firenze). Don Alejandro Gustavo Festa, della diocesi di Fiesole, è stato confermato come consigliere spirituale regionale per il Rinnovamento nello Spirito

Santo, don Leonardo Biancalani, della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli,

è stato nominato assistente ecclesiastico regionale per il Centro sportivo italiano, mentre monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro,

è stato nominato assistente ecclesiastico dell'Agesci della Toscana. «I motivi che hanno suggerito di affidare straordinariamente questo mandato a un

vescovo riguardano la significativa attenzione che potrà avere per la promozione dei cammini di iniziazione cristiana che possano diventare ordinari all'interno dei

gruppi scout, per gli assistenti ecclesiastici dei diversi gruppi scout in Toscana, anche promuovendo il fatto che ogni gruppo possa avere un proprio assistente ecclesiastico formalmente nominato dal proprio vescovo; per richiamare la positiva

opportunità che quest'anno è data dall'anno giubilare, sostenendo

la proposta di partecipazione a Roma dei giovani scout al Giubileo dei giovani previsto nell'estate e dei reparti alGiubileo degli adolescenti in aprile», spiega una nota della Cet.