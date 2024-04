Arezzo, 4 aprile 2024 – “Ancora nessun chiarimento su via Padre Caprara. Ma è sicuro transitarvi?”, La nota della consigliera comunale Valentina Sileno (Scelgo Arezzo).

“Siamo sinceramente preoccupati dallo stato in cui versa il primo tratto, attualmente transennato, di via Padre Caprara. La carreggiata è stata oggetto di restringimento dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco del 28 febbraio 2023. Da quel giorno sono trascorsi quattordici mesi durante i quali dall’assessore Alessandro Casi abbiamo ottenuto solo una dichiarazione, del 23 gennaio scorso, a un quotidiano locale in cui riteneva necessario ‘individuare la causa dell’abbassamento del terreno’. Generica, non chiarificatrice, certamente poco rassicurante.

Dopo di che, è stato dato mandato a un tecnico di effettuare un’indagine geologica propedeutica all’intervento di ripristino. Anche perché, sempre Casi ha voluto rimarcare che ‘la sistemazione di quella porzione di mura è una priorità nella lunga lista di lavori programmati’. A parte il fatto che di questa ‘lunga lista’ non scorgiamo ancora traccia in termini realizzativi, rileviamo che da questo ulteriore intento sono passati altri due mesi e mezzo. Per cui vogliamo sapere a che punto è l’indagine geologica, se sarà prevista una variazione al programma triennale dei lavori pubblici per dare effettiva precedenza a questi lavori e soprattutto se transitare in quel tratto è sicuro al cento per cento. Rimarco infine come il porre simili domande, importanti per i cittadini che chiedono urgentemente risposte, sembra sia diventata una questione di Stato, visto che anche durante l’ultimo Consiglio Comunale un’interrogazione con tale contenuto non è stata ammessa alla presentazione per motivi di tempo”.