Ambiente, cybersecurity e giovani: Sintra pubblica il Report di Sostenibilità

Arezzo, 21 novembre 2024 – Attenzione all’ambiente, sviluppo delle risorse umane, investimenti in cybersecurity e sostegno al territorio. Questi temi sono trattati nel nuovo Report di Sostenibilità redatto da Sintra, azienda aretina leader in innovazione digitale, dove sono sintetizzati i traguardi raggiunti negli ultimi anni e dove sono presentati gli obiettivi per procedere verso un futuro più equo e rispettoso delle risorse. Il documento rappresenta uno strumento rivolto al personale, ai clienti e agli stakeholder di tutto il mondo per condividere un dettagliato e trasparente riepilogo delle attività svolte, illustrando le conseguenze delle azioni dell’azienda sulla società e sull’ambiente. Il tutto, in un periodo particolarmente positivo dove Sintra ha registrato un +24% dei fatturati del 2023 rispetto all’anno precedente.

Uno specifico capitolo del Report di Sostenibilità è stato dedicato al capitale umano, definito come “il cuore pulsante di ogni successo e il motore che guida l’azienda verso nuovi traguardi”. Sintra conta oggi settantacinque dipendenti e, di questi, il 32% sono donne, a testimonianza della volontà di valorizzare l’apporto femminile in un comparto storicamente a prevalenza maschile; un altro dato rilevante è rappresentato dalla composizione della forza lavoro con ben ventiquattro dipendenti sotto i trent’anni e altri quarantuno sotto i quarant’anni. A emergere, dunque, è la volontà di coinvolgere i giovani anche attraverso il progetto “Vivaio Sintra” dove vengono proposti tirocini curriculari o momenti di incontro scuola-lavoro con il triplice obiettivo di favorire la formazione, fornire competenze professionali e pianificare nuovi inserimenti capaci di portare idee, freschezza e familiarità con le tecnologie emergenti. Una specifica attenzione è stata orientata all’attivazione di politiche capaci di promuovere il benessere del personale attraverso il coinvolgimento attivo nelle strategie aziendali, la motivazione, la soddisfazione economica, la realizzazione di un ambiente di lavoro accogliente, la previsione di un’adeguata alternanza vita-lavoro e l’aggiornamento continuo (nel solo 2023 sono state erogate ben 1.034 ore di formazione). La cura della salute psico-fisica è ribadita dal fatto che, a fronte di 118.771 ore lavorate in totale, non è stato registrato nemmeno un infortunio sul lavoro, sottolineando la validità delle strategie per la sicurezza. La crescita e lo sviluppo del territorio sono state perseguite anche attraverso la sponsorizzazione a manifestazione sportive e l’attivazione di iniziative sociali tra cui rientra, ad esempio, una donazione a supporto del servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo del Calcit realizzata attraverso la vendita dei kit aziendali.

Tra i temi centrali del Report di Sostenibilità sono rientrate la cybersecurity e la privacy dei dati, con Sintra che ha consolidato il proprio impegno: le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 9001 testimoniano un percorso per costruire una cultura orientata alla qualità e alla sicurezza delle informazioni. La protezione di sistemi, reti e programmi dagli attacchi digitali è una sfida centrale nel web, dunque l’azienda aretina è in prima linea per l’adozione di tecnologie avanzate, la definizione di processi rigorosi e il monitoraggio costante delle attività per generare sicurezza e affidabilità. Un’ulteriore voce per definire strategie e attività future è rappresentata dalla sostenibilità: il processo di digitalizzazione informatica contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale e alla creazione di una filiera sostenibile attraverso l’abbattimento dell’utilizzo di carta, la riduzione dei rifiuti e la diminuzione di emissioni di CO2. In quest’ottica, Sintra ha attivato un monitoraggio dei propri consumi energetici e idrici per individuare buone pratiche per un futuro efficientamento, inoltre ha dato seguito all’iniziativa di piantare un albero per festeggiare le nuove nascite del proprio personale e per concretizzare così un ulteriore gesto per il miglioramento dell’ambiente. «Sintra - spiega Gianni Bianchi, titolare insieme a Michele Barbagli e Angiolino Frontani, - crede fermamente che l’innovazione digitale sia la chiave per un futuro sostenibile. La mission dell’azienda è di integrare pratiche sostenibili in tutte le operazioni, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la responsabilità sociale, con un percorso in continua evoluzione che monitoriamo e aggiorniamo attraverso i nostri report. Sintra è una realtà con un respiro internazionale che vanta tra i propri stakeholder le principali università italiane e le maggiori realtà del panorama digitale mondiale, e di conseguenza riteniamo sempre più importante verificare la qualità del nostro operato e le relative conseguenze per le persone e per l’ambiente. Un ringraziamento, in quest’ottica, va ai collaboratori che hanno sposato i principi, i valori e la visione aziendale, rappresentando un valore aggiunto non solo per i buoni risultati economici ma anche per gli ottimi risultati ambientali e sociali».