Amanda Knox, la Cassazione conferma la condanna per calunnia

Roma, 23 gennaio 2025 – E' definitiva la condanna per Amanda Knox accusata di calunnia ai danni di Patrick Lumumba nell'ambito della vicenda legata all'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Lo hanno deciso i giudici della prima Sezione di Cassazione che hanno fatto passare in giudicato la pena, già scontata, a tre anni di carcere per la cittadina americana.

"È una sentenza totalmente inaspettata per noi e ingiusta per Amanda, siamo increduli. Leggeremo le motivazioni". Lo afferma l'avvocato Luca Luparia Donati difensore assieme a Carlo Dalla Vedova commentando la decisione della Cassazione.

"Sono molto soddisfatto perché Amanda ha sbagliato e questa condanna la deve accompagnare per tutta la vita. Me lo sentivo e saluto con grande onore la giustizia italiana", ha detto Lumumba in merito alla sentenza.

PRESSPHOTO Firenze, Palazzo di Giustizia. Amanda Knox arriva in tribunale accompagnata dal marito Chris Robinson New Press Photo

Knox aveva accusato Lumumba, all’epoca dei fatti suo datore di lavoro in un pub, di essere il colpevole dell’omicidio Kercher. Accusa che risultò falsa anche alla luce delle indagini, attraverso le quali emerse l’alibi solido dell’uomo, che nelle ore dell’omicidio era a lavoro nel pub che gestiva. Lumumba, per questa vicenda, rimase in carcere due settimane. Amanda Knox era difesa dagli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati.

Patrick Lumumba, l'uomo che fu oggetto di calunnia, secondo i giudici della Cassazione, da parte di Amanda Knox. Lei lo accusò di essere l'assassinio di Meredith

Un’appendice giudiziaria che torna dunque a far parlare del controverso delitto di Meredith Kercher. “Amanda ha sbagliato e anche se non ha mai chiesto scusa mi aspetto che questa condanna sia confermata”, aveva detto Patrick Lumumba prima della sentenza.

La condanna nei confronti di Amanda Knox era stata emessa, lo scorso giugno, dalla Corte d'appello di Firenze. Il caso era arrivato all'attenzione dei giudici toscani dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto violato il suo diritto di difesa negli interrogatori in cui accuso' Lumumba.