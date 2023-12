10 dicembre 1998, l’uomo per la prima volta ha una "casa" oltre le nuvole

Firenze, 10 dicembre 2023 – Era il 10 dicembre del 1998 quando sei astronauti aprirono le porte della prima casa oltre le nuvole, che ruotava a circa 400 chilometri attorno alla Terra. Era l’inizio di una nuova epoca per l’esplorazione dello spazio, che permise di passare dalle missioni nelle prime anguste navicelle ad un vero e proprio laboratorio spaziale. La Stazione Spaziale Internazionale compie 25 anni e, nonostante le tensioni internazionali, festeggia il suo compleanno all'insegna della collaborazione. Del resto è stato il risultato di un gioco di squadra al quale gli Stati Uniti e il Canada partecipano insieme a Russia, Europa e Giappone e nel quale ognuno è indispensabile a tutti gli altri nella gestione di questa gigantesca casa-laboratorio sospesa. Dall'energia alle riserve di acqua e ossigeno, infatti, ognuno dei partner della Iss gioca un ruolo fondamentale. La collaborazione permette anche di gestire gli oltre 200 esperimenti che attualmente sono condotti a bordo. La collaborazione, "una delle più complesse mai intraprese a livello internazionale", come la definisce la Nasa, è stata fin dall'inizio il filo rosso di questa impresa. Il primo evento simbolico è stato, il 6 dicembre 1998, l'aggancio fra il modulo russo Zarya, che era stato lanciato il 20 novembre di quell'anno, e quello americano Unity, che era stato lanciato due giorni prima. Ad assemblare i due moduli erano stati i sei astronauti della missione dello Space Shuttle STS-88, al comando dell'americano Robert Cabana, oggi amministratore associato della Nasa. Dell'equipaggio faceva parte il russo Sergej Krikalev, che in seguito è diventato capo del centro di addestramento dei cosmonauti. Da quella missione del 1998, oltre 273 astronauti di 21 Paesi si sono alternati sulla Iss, contribuendo al suo assemblaggio e poi alla manutenzione, e contemporaneamente gestendo gli esperimenti, sempre più numerosi a mano a mano che nuovi laboratori venivano agganciati alla Stazione Spaziale. Si calcola che in 25 anni siano state più di 3.300 le attività scientifiche condotte a bordo e che a queste abbiano partecipato 108 Paesi. L'Italia ha un ruolo di primo piano, considerando che nel nostro Paese sono stati costruiti oltre la metà dei moduli che compongono la Stazione Spaziale e che sono stati cinque gli astronauti italiani a volare sulla Iss, due quali con il ruolo di comandante. Sempre l'Italia, con l'Esa e la Nasa, adesso è in prima fila anche per utilizzare questo avamposto nello spazio per le future missioni sulla Luna del programma Artemis. Nasce oggi Emily Dickinson nata il 10 dicembre del 1830 ad Amherst. Pensieri, sogni e segreti possono nascondersi ovunque, anche nel fondo di un cassetto. Emily Dickinson metteva lì le sue poesie, per pudore, riservatezza o semplicemente per proteggerle dall'ipocrisia del suo tempo, da chi non le avrebbe capite o non le avrebbe amate. Testimonianza della solitudine di un'artista riconosciuta solo dopo la sua morte come una delle più grandi poetesse della storia americana. Ha scritto: “I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono”.