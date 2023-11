Alluvione in Toscana, la mappa delle inondazioni: tutte le località

Firenze, 3 novembre 2023 – Sono decine i Comuni e le frazioni colpite dalla violenta ondata di maltempo e alluvione in Toscana (Segui qui la diretta). Da Prato a Pontedera, la regione è in ginocchio. Ecco la mappa delle inondazioni con tutte le località.

Alluvione in Toscana, la mappa delle inondazioni

In provincia e nella Città metropolitana di Firenze sono diverse le zone colpite dalle inondazioni: la situazione più critica è a Campi Bisenzio, dove ieri è esondato il Bisenzio. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, con allagamenti in decine di condomini e altri edifici. Nella serata di giovedì 2 novembre un centinaio di persone ha trovato rifugio all’interno del centro commerciale I Gigli, anch’esso completamente invaso dall’acqua.

A Vinci “situazione drammatica”, come confermato dal sindaco Giuseppe Torchia. Ci sono strade con tante frane e smottamenti. Situazione critica anche a Palazzuolo sul Senio. Qui, spiega il consigliere della Città metropolitana di Firenze delegato alla Protezione civile Massimo Fratini, “la centralina del gas è caduta con fragore nel fiume e si è spaccato un tubo con perdita di gas: la situazione è stata riportata sotto controllo grazie all'intervento dei tecnici”. Danni anche in altre zone del Mugello: il Senio è esondato in più punti. A Borgo San Lorenzo allagati il seminterrato e il vano ascensori dell’ospedale. Numerose le strade chiuse per allagamenti.

Prato è la provincia più colpita dalle inondazioni. Nella mattina di oggi, il sindaco Matteo Biffoni ha fatto un sopralluogo in città. “È stato uno shock”, ha dichiarato il primo cittadino. “Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città”. Situazione difficile a Carmignano dove è esondato il torrente Furba e a Montemurlo, dove il torrente Bagnolo ha provocato numerosi allagamenti. Il comune di Montemurlo è stato colpito da un'ondata di maltempo senza precedenti. Alle 3 di questa notte erano caduti 180 millimetri di pioggia rilevati (alle ore 6 erano 200 millimetri) dal pluviometro di Javello. Nella frazione di Seano è esondato il torrente Furba. Il paese è finito completamente sott’acqua, con le auto parcheggiate trascinate via dalla corrente.

Emergenza maltempo anche nel Pistoiese. Nella serata di ieri le fortissime piogge hanno portato all'esondazione di vari corsi d'acqua fra cui il Fermulla a Quarrata. La situazione è di altissima criticità in quanto gli allagamenti interessano varie strada soprattutto in centro. Le auto sono state sovrastate dalla potenza dell'acqua. Al momento non ci sono segnalazioni di persone rimaste coinvolte.

Anche il Pisano è stato duramente colpito dall’ondata di maltempo. Situazione molto critica in tutta la Valdera dove alle 7.30 è giunta la colonna mobile della protezione civile regionale mentre dalle 4.30 operano anche i militari dell'esercito per liberare scantinati e piano basso invasi dall'acqua. Sta progressivamente tornando alla sua funzionalità anche il piano terreno dell'ospedale Lotti di Pontedera allagato da ieri sera e dove si trovano le sale operatorie e il reparto di dialisi che per oggi hanno sospeso tutte le attività programmate, compreso quelle chirurgiche (saranno solo eseguite quelle di urgenza). In nottata si sono verificati anche eventi franosi di modesta entità nelle aree di campagna del comune di Pontedera nelle località Treggiaia, La Rotta e Montecastello. Scuole chiuse in tutti i comuni della Valdera. Allagamenti, scuole chiuse e situazione critica anche a San Miniato e negli altri comuni del Cuoio che per tutta la notte hanno fatto i conti con fossi gonfi incapaci di smaltire la pioggia e strade allagate.

A Rosignano un anziano ospite di una Rsa privata è morto ieri sera. L’uomo è deceduto nel corso delle operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l’allagamento del piano terra della struttura, situata sulla provinciale 206 al bivio di Orciano e per il pericolo che un fosso vicino all'edificio esondasse.

A Viareggio registrate forti raffiche di vento. Il canale Burlamacca, al limite, è esondato in più punti perché il mare non riceve. Mareggiata forte sul Belvedere. Interventi per rami pericolanti un po’ in tutte le zone di Viareggio, soprattutto in Pineta, in via Fratti e via Buonarroti. Il problema principale resta il canale Burlamacca tracimato: mentre sta rientrando l’allagamento di via della Foce lato mare, diventa più pressante nella zona lato monti, con alcune abitazioni che hanno avuto bisogno di sacchi di sabbia per evitare l’ingresso dell’acqua in casa.