Alluvione Toscana, Giani chiede sospensione bollette per le popolazioni colpite

Firenze, 7 novembre 2023 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scritto a Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), per richiedere un tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. In veste di commissario delegato per l’emergenza, il presidente della Toscana chiede in particolare la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas e l’introduzione di una specifica agevolazione tariffaria per i maggiori consumi di acqua dovuti al lavaggio di case e attività commerciali.

La richiesta arriva dopo la sottoscrizione dell’ordinanza per la sospensione dei mutui con la quale la Regione intende aiutare i cittadini più in difficoltà. "Si tratta di un intervento che ritengo molto importante per dare respiro e ossigeno a coloro che sono stati colpiti dalla calamità naturale, in ragione del grave disagio socio-economico dell'evento".