Giani: “Sospendo il pagamento dei mutui”. E l’Abi fa appello alle banche

Firenze, 6 novembre 2023 – Pagamento dei mutui sospeso per famiglie e imprese colpite dall’alluvione che ne facciano richiesta. E’ la prima ordinanza da commissario emessa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Sospensione del pagamento mutui per le imprese e per tutti i privati che documentano con l'autocertificazione lo stato delle cose. E' un mio potere commissariale e vado avanti su questo". Lo ha annunciato proprio Giani a margine di un incontro a Prato con le istituzioni cittadine e i rappresentanti delle categorie economiche al quale ha preso parte il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

A tal proposito anche l'Abi invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Lo si legge in una nota secondo cui “la Protezione Civile, attraverso una apposita ordinanza, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. Proprio per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le associazioni dei consumatori”