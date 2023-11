Alluvione, Tajani a Prato: “Fondi ai comuni colpiti entro la fine del mese”

Prato, 6 novembre 2023 – "Fondi ai comuni colpiti dall’alluvione entro la fine del mese”. Lo ha promesso il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi a Prato.

Il vicepremier arrivato nel comune tra i più colpiti dall’ondata di maltempo dello scorso 2 novembre ha fatto sapere: “Siamo qui per dare un messaggio chiaro di solidarietà da parte del governo alla gente della Toscana colpita da questa tremenda alluvione. Siamo qui con i rappresentanti Simest, Sace e Ice perché credo che in questi momenti non servono passerelle ma azioni concrete. E per questo il ministero degli Esteri ha messo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel loro fatturato". "Altri 200 milioni di prestiti agevolati – ha aggiunto il vicepremier – sono previsti in aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace", inoltre l'Ice "agevolerà la presenza delle aziende colpite alle fiere internazionali".