Alluvione in Toscana, migliaia di famiglie ancora senza luce. Autobotti dove manca l’acqua

Firenze, 4 novembre 2023 – A due giorni dall’alluvione in Toscana migliaia di famiglie ancora senza luce. Lo si apprende da Enel che comunica gli ultimi dati aggiornati: 5.800 le utenze prive di energia elettrica. Nella giornata di ieri, venerdì 3 novembre, erano 40.000 i clienti disattivati.

I territori senza luce

In particolare sono 2.600 le utenze senza luce in provincia di Prato, così suddivise: 780 a Prato, 710 a Vaiano, 700 a Montemurlo, 470 a Cantagallo. In provincia di Firenze se ne contano 2.000 di cui la quasi totalità, 1.800, a Campi Bisenzio. In provincia di Pistoia sono 510 di cui a Quarrata 460. Ancora nel senese sono 145, 300 nel Livornese, 100 in provincia di Pisa.

Autobotti dove manca acqua

Riguardo alle criticità legate al servizio idrico, Publiacqua informa che a Seano, nel comune di Carmignano (Prato) è ripartito il pompaggio nell'acquedotto: l'impianto Casa rossa era finito sott'acqua: "Ci vorranno alcune ore” per il ritorno appieno del servizio su Seano,e Carmignano e in parte su Poggio a Caiano: “nell'attesa acqua con autobotti”.

Autobotti anche nella zona Santa Lucia sopra Prato mentre sono in corso le verifiche per la rottura del tubo dell'acquedotto. Previste autobotti anche nelle altre zone colpite dove non c'è ancora acqua potabile. Alcune aree di Quarrata, nel Pistoiese, “risultano ancora senza acqua a causa delle strade franate”.