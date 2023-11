Un tetto per chi l’ha perso. Anche affittacamere e b&b aprono gratis le loro porte agli alluvionati

Firenze, 6 novembre 2023 – Il grande cuore della Toscana batte all’unisono nei momenti di difficoltà. E l’aiuto solidale si fa concreto in mille forme, anche decidendo di aprire le porte delle proprie strutture ricettive per accogliere, al posto dei turisti, gli sfollati dell’alluvione. ResCasa Toscana è disponibile e pronta a fare la propria parte per senso di solidarietà. Ad annunciarlo è la presidente Chiara Pelagotti, che in queste ore sta facendo la conta precisa delle strutture libere e sfitte.

"Abbiano contattato i nostri associati che sono disponibili nel mettere a disposizione le camere che al momento risultano utilizzate a fini turistici, per accogliere sfollati o soccorritori. Siamo in bassa stagione, dunque si parla del 20 o del 30 per cento di stanze libere, a seconda delle zone. Desideriamo in questo modo dare una mano ai cittadini, ai nostri vicini di casa, che hanno bisogno di un aiuto concreto e immediato. Faremo il massimo".

Le strutture di ResCasa Toscana, che coprono l’intero territorio regionale, sono bed e breakfast, affittacamere, residence, insomma tutto quello che è l’extra alberghiero. Le porte di ResCasa Toscana non sono solo aperte agli sfollati, ma anche ai soccorritori: "È vero che molti sono toscani, ma c’è chi viene da Grosseto o da altre province e la sera, dopo una giornata di intenso lavoro, non ce la fa a tornare a casa per poi ritornare nelle zone dell’alluvione, dopo aver affrontato altre ore di viaggio, la mattina. Chiunque possa avere bisogno, sappia che noi lo ospitiamo volentieri".

La macchina dell’accoglienza si è mossa fin da subito: "Venerdì abbiamo già trovato camere libere per tamponare la situazione, mettendole a disposizione della Protezione Civile – spiega Laura Lodone, segretaria di ResCasa e responsabile area turismo per Confcommercio Toscana –. Poco meno di un centinaio di camere in tutto trovate subito, tra Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Ora cercheremo delle residenzialità più lunghe, perché nel frattempo è cambiata la necessità dei nuclei familiari, che possono aver bisogno di una disponibilità non di pochi giorni, ma di settimane o mesi. Riparleremo con la Protezione Civile. Lavoreremo in base al bisogno per trovare disponibilità a medio o a lungo termine in base alle necessità della popolazione".

Anche l’Amelia Hotels, a Momigno, nel Pistoiese, ha deciso di mettere a disposizione gratis delle camere, da oggi a venerdì. Come spiega Michela Canigiani, l’hotel è disponibile a fornire tre camere, delle sedici in totale, per sfollati o soccorritori.