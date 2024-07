21 luglio, 55 anni fa il primo uomo sulla Luna. E nel 2026 la prima donna

Firenze, 21 luglio 2024 - Il 21 luglio del 1969, esattamente 55 anni fa, il mondo poté assistere ai primi passi dell’uomo sulla Luna. Gli astronauti dell’Apollo 11 Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin ‘Buzz’ Aldrin completarono il primo allunaggio avvenuto poche ore prima, il 20 luglio, raggiungendo così l’obiettivo del presidente John F. Kennedy di far sbarcare un uomo sulla Luna e riportarlo sano e salvo sulla Terra. E mentre la Nasa celebra questo anniversario con numerose iniziative, guarda anche avanti con il programma Artemis: la missione Artemis 2, la prima con astronauti destinata a orbitare intorno alla Luna, è ora prevista per settembre 2025, mentre Artemis 3, che dovrà portare la prima donna e il prossimo uomo sul suolo lunare, è in programma per il 2026. Dopo Artemis 1, la missione senza equipaggio simbolo del ritorno sul satellite terrestre, partita a novembre 2022 e rientrata con successo circa un mese dopo, le missioni successive erano inizialmente previste per il 2024 e 2025, ma sono state spostate entrambe in avanti di 1 anno per motivi di sicurezza: nei test condotti sulla capsula Orion, destinata a ospitare gli astronauti, sono emersi problemi relativi allo scudo termico, alla batteria e a componenti del sistema per il controllo della ventilazione e della temperatura, che richiedono tempo per essere risolti. Resta al momento confermata per il 2028 la missione Artemis 4, la prima con gli astronauti a bordo della stazione spaziale operativa nell'orbita lunare, il Lunar Gateway. La stazione sarà costituita da 7 moduli per un totale di 125 metri cubi di spazio abitabile, che saranno lanciati in più fasi nei prossimi anni. Diversi di questi moduli sono in fase di realizzazione in Italia negli stabilimenti di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%): Esprit, che servirà all’immagazzinamento dei carburanti e come punto di attracco, I-Hab, che sarà un modulo abitativo per 4 astronauti, e Halo, il modulo abitativo iniziale che fornirà supporto all’equipaggio per almeno un mese. Nasce oggi Robin Williams nato il 21 luglio del 1951 a Chicago. Vero proprio talento comico, con 40 anni di carriera alle spalle, ha saputo commuovere, far ridere ed emozionare dando vita ad una molteplicità di personaggi indimenticabili del grande schermo, spesso diversissimi tra loro eppure ogni volta incredibilmente efficaci, grazie al grande trasformismo da sempre la sua cifra stilistica. Era spesso vittima di una depressione che lo ha portato alla morte, nell'agosto 2014, all'età di 63 anni. Ha detto: “Una volta pensavo che la cosa peggiore che potesse accadere nella vita fosse quella di rimanere solo: ma non è così. La cosa peggiore è finire con persone che ti fano sentire solo”.