Diluvio sulla Toscana, ora occhi puntati sui livelli di fiumi e torrenti

Firenze, 8 settembre 2024 – L’allerta arancione lo aveva previsto: il fronte temporalesco (anzi, i fronti, al plurale) avrebbero portato molta pioggia sulla Toscana e così è stato. In 12 ore si sono registrati cumulati davvero impressionanti, pioggia che di solito impiega settimane per arrivare a questi livelli e che invece è caduta in poche ore.

Il record di giornata alle 22 è stato registrato dalla stazione meteo di Mangona (Barberino di Mugello) con 152 millimetri di pioggia, cioè 152 litri d’acqua per metro quadrato di terreno. A Borgo a Mozzano 128 mm, mentre 123 mm sono stati registrati a Artimino (Carmignano, Prato), Vallelunga (Camaiore, Lucca) e San Giovanni alla Vena (Vicopisano, Pisa), a Montopoli (Pisa), Montemurlo (Prato), Stazzema (Lucca).

Adesso l’attenzione si sposta sui livelli dei fiumi: l’Ombrone Pistoiese ha raggiunto il primo livello di guardia a Ponte alle Vanne e a Poggio a Caiano (4 metri), primo livello di guardia anche per la Brana a Agliana (Pistoia) a 2,5 metri.

Esondato il torrente Stregale a Montemurlo. Primo livello di guardia anche per il Sovata a Castiglione della Pescaia. Sotto il primo livello di guardia il Bisenzio a Prato mentre a San Piero a Ponti è al primo livello di guardia (3,5 metri), nessuna criticità per l’Arno.