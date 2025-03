Maltempo, Alia attiva il ritiro dei materiali alluvionati

Firenze, 14 marzo 2025 – Visti i disagi collegati all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana, Alia Multiutility è impegnata nei recuperi del servizio e nel ritiro dei materiali alluvionati.

Ritiro dei materiali alluvionati

Nei Comuni non interessati dall'allerta meteo e con piena viabilità, i servizi sono garantiti regolarmente. Per le aree colpite, i cittadini possono richiedere il ritiro dei materiali alluvionati tramite l’area clienti sul sito (aliapp.aliaserviziambientali.it) oppure il call center (lun-ven 8:30-19:30, sab 8:30-14:30) ai numeri 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario) e 0571.1969333 (rete fissa e mobile). L’esposizione dei materiali deve avvenire subito dopo la segnalazione, senza necessità di appuntamento. I ritiri inizieranno da lunedì 17 marzo e proseguiranno fino alla conclusione dell’emergenza.

Recupero dei ritiri non effettuati

Per i rifiuti ingombranti prenotati e non ritirati oggi, i recuperi saranno effettuati nei prossimi giorni. La stessa modalità sarà applicata agli appuntamenti del 15 marzo nelle zone colpite dall’alluvione. Anche i servizi su richiesta, come la raccolta di sfalci e potature nell’area empolese, saranno recuperati nei prossimi giorni.

Raccolta porta a porta

Il servizio di raccolta porta a porta è stato effettuato ove possibile. Nelle aree allagate o con smottamenti, dove gli operatori non sono riusciti ad accedere, Alia invita i cittadini a ritirare i rifiuti dalla sede stradale e a esporli nel successivo passaggio previsto dal calendario. Per le zone con viabilità limitata, dove la raccolta porta a porta è prevista in orario notturno tra il 14 e il 15 marzo, si invita a non esporre i contenitori. Nei Comuni non interessati dall’allerta, il servizio sarà regolare, anche se potrebbero verificarsi ritardi: per ragioni di sicurezza, il turno notturno sarà spostato alla mattina.

Sospensione della pulizia di parchi e giardini

A causa dell’emergenza meteo, i servizi di pulizia nei parchi e nei giardini pubblici sono temporaneamente sospesi e riprenderanno non appena le condizioni lo permetteranno.