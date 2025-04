Alia ed Estra, sportello comune a Scandicci

Scandicci (Firenze), 8 aprile 2025 – A Scandicci inaugurato lo spazio comune tra Alia Multiutility ed Estra. Si tratta del quinto spazio condiviso tra le due aziende, dopo quelli già attivi a Prato, Firenze, Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino. All’inaugurazione erano presenti, la sindaca Claudia Sereni, Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility, francesco Macrì, presidente di Estra, con l’amministratore delegato Nicola Ciolini. Per quanto riguarda la gestione di rifiuti e Tari, affidata ad Alia, i cittadini nei giorni di apertura del Punto Alia di via Giotto (il martedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 13). Sul fronte Luce e Gas, servizi di Estra, lo store è aperto nei seguenti orari: martedì 8.30-13 e 14-16.30, mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 15-17.30, venerdì 9-13 e sabato 8.30-13.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – è avvicinarci sempre di più ai territori che serviamo, offrendo soluzioni innovative ed efficienti. Questo nuovo spazio condiviso a Scandicci è un ulteriore passo concreto in questa direzione. L’integrazione con Estra è un’opportunità per garantire maggiore praticità ai cittadini. Unendo le forze possiamo costruire un futuro migliore e più sostenibile per i nostri territori e per chi li abita». «Questo nuovo sportello comune, che unisce servizi essenziali come energia e ambiente, è un ulteriore conferma della nostra vicinanza ai territori – ha aggiunto Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra – integrare i servizi per ottimizzare tempi e iter, rientra da sempre nei nostri obiettivi e siamo convinti che avere un luogo fisico e personale qualificato per avere risposte su come abbattere i costi e ottimizzare i consumi sia fondamentale». «Ringraziamo Alia per l'attenzione che da sempre viene riservata agli utenti di Scandicci, testimoniata dall'attivazione di questo nuovo sportello’, ha detto la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni – siamo certi che sia un passo importante per migliorare i servizi a disposizione della nostra comunità, rispondendo in modo efficace alle esigenze del territorio e garantendo un servizio sempre più accessibile”.