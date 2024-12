Arezzo, 14 dicembre 2024 – Alessandro “Billy” Costacurta a Sansepolcro, per un evento di carattere sportivo, è stato ricevuto a Palazzo delle Laudi. Il campione di calcio, 20 anni con la maglia rossonera del Milan cucita addosso e 24 trofei vinti in carriera, oggi apprezzato opinionista televisivo a Sky, è stato ricevuto dal sindaco Fabrizio Innocenti e dai suoi collaboratori e si è piacevolmente intrattenuto raccontando e raccontandosi. Sollecitato dalle domande del giornalista Francesco Del Teglia, Costacurta ha parlato delle differenze tra il calcio di ieri e quello di oggi, della Nazionale azzurra, dei suoi compagni di quel grande Milan, del suo futuro dove si vede ancora a lungo nelle vesti di opinionista televisivo. E svelando che il calciatore più forte col quale ha giocato è stato Marco Van Basten mentre l’avversario che lo ha fatto più soffrire è stato il brasiliano Ronaldo. Simpatico l’abbraccio che si sono rivolti lui e Paolo Valori, anche lui in passato calciatore del Milan. Il cordiale incontro si è concluso con le foto di rito assieme al campione e con il sindaco Fabrizio Innocenti che ha donato a Costacurta due preziosi libri sulla storia e l’arte di Sansepolcro che “Billy” ha particolarmente apprezzato.